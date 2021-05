Τσέλσι: Οι παίκτες φιλούσαν τα πόδια του Τούχελ!

Είναι τρομερή η σχέση που έχει προλάβει να φτιάξει ο Τόμας Τούχελ με τους ποδοσφαιριστές του στην Τσέλσι, αφού εκείνοι του φιλούσαν τα πόδια στην απονομή του Champions League!

Ακόμα και ο Ζιρού που γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στις επιλογές του Γερμανού κόουτς και ο Γάλλος στράικερ ετοιμάζεται για νέες ποδοσφαιρικές περιπέτειες μακριά από το Λονδίνο, έδειξε πως ο Τούχελ απολαμβάνει την κοινή αποδοχή από τους ποδοσφαιριστές του.

Στην απονομή του τροπαίου του Champions League λίγο μετά το 1-0 επί της Σίτι στο «Ντραγκάο», οι «μπλε» του φιλούσαν τα πόδια και μάλιστα, ο Ρούντιγκερ του έδωσε μια δυνατή σπρωξιά, σαν να ήταν κολλητοί!

Chelsea players wanted to kiss Thomas Tuchel's feet after their Champions League triumph in Porto #UCLfinal pic.twitter.com/n2D3YQvxNO