Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Τσέλσι θα πληρώσει περί τα 55 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον 21χρονο μπακ της Αταλάντα, Μάρκο Παλέστρα.

Το μεταγραφικό καλοκαίρι της Τσέλσι φαίνεται πως ξεκινάει αρκετά δυναμικά, καθώς ο σύλλογος από το Λονδίνο φέρεται να είναι μια ανάσα από την απόκτηση ενός από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Serie A.

Ο λόγος για τον Μάρκο Παλέστρα, τον 21 ετών δεξιό μπακ-χαφ της Αταλάντα, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Κάλτσιο και οι Ιταλοί θεωρούν πως έχει τις περγαμηνές για να φτάσει αρκετά ψηλά. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να βρίσκεται και ο Τσάμπι Αλόνσο, που εισηγήθηκε την απόκτησή του στους ανθρώπους των «μπλε».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-2026), ο Παλέστρα βρέθηκε ως δανεικός στην Κάλιαρι, με την οποία μέτρησε 37 συμμετοχές (ένα γκολ, 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κεντρίζοντας τα βλέμματα των σκάουτερς από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Ωστόσο και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι έπεισε τον ποδοσφαιριστή, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και η πρωταθλήτρια Ίντερ.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως οι Λονδρέζοι θα πληρώσουν κάτι παραπάνω από 55 εκατ. ευρώ στην Αταλάντα και ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.