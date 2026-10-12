Στη μάχη των «32» η Σάκκαρη!

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας και τώρα ετοιμάζεται για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με 2-0 της Ντόνα Βέκιτς (Νο36) με 6-4, 6-2 επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει πολύ καλά καθώς είναι φίλη της και συμπαίκτριά της στο διπλό, η Σάκκαρη έκανε την ανατροπή στο πρώτο σετ και κυριάρχησε στο δεύτερο.

Μπορεί να δέχθηκε το break και να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-2 αλλά δεν πτοήθηκε. Έδειξε χαρακτήρα και από τη στιγμή που πήρε το πρώτο σετ είχε ψυχολογία και έφτασε σε μία σημαντική νίκη.

Τώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Η 24χρονη τενίστρια είναι Νο10 στον κόσμο και βιώνει μία τρομερή χρονιά. Κατέκτησε το WTA 1000 στη Μαδρίτη, έφτασε ως τα ημιτελικά του Roland Garros και έτσι έχει εκτοξευτεί στην παγκόσμια κατάταξη.

Είναι το φαβορί στην αναμέτρηση με τη Σάκκαρη, όμως η Ελληνίδα έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ικανή να κάνει την έκπληξη. Η νίκη της βρίσκεται σε απόδοση 2.80 στη Novibet.

Το σημαντικό για τη Μαρία είναι να μπει δυνατά στην αναμέτρηση και να περιορίσει τα λάθη της. Αν το καταφέρει και εκμεταλλευτεί το σερβίς της θα μπορέσει να κάνει την έκπληξη.

Η αναμέτρηση προβλέπεται αμφίρροπη και είναι πιθανό να κριθεί στα τρία σετ. Το Over 21,5 Games στο παιχνίδι είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Η Σάκκαρη φέτος έχει κερδίσει τις Σβιόντεκ και Παολίνι, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να τα βάλει με τενίστριες από τις υψηλότερες θέσεις. Η Κόστιουκ είναι σε διαρκή άνοδο όσον αφορά την καριέρα της, όμως η Μαρία μπορεί να της βάλει ένα στοπ.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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