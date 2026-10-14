Η Team Hellas θα απαρτίζεται από 18 αθλητές και αθλήτριας που θα δώσουν το «παρών» στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεών του Ντακάρ 2026.

Με 18 αθλητές και αθλήτριες σε 10 αθλήματα, η Team Hellas ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», που θα διεξαχθούν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

Η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Σενεγάλη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα αναχωρήσει στις 28 Οκτωβρίου, μαζί με το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και θα περιλαμβάνει τους αθλητές και τις αθλήτριες της αντιπτέρισης (badminton), της πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volleyball), της παράκτιας κωπηλασίας, της κολύμβησης και του τζούντο.

Η δεύτερη ομάδα, με τους αθλητές και τις αθλήτριες του στίβου, της ποδηλασίας δρόμου, της ιστιοπλοΐας, του ταεκβοντό και της παράκτιας πάλης, έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 4 Νοεμβρίου.

Η σύνθεση της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας Νέων

Στίβος: Δημήτριος Μουμούρης (τριπλούν), Νικόλαος Σαλβέρος (200 μ.), Διονύσιος Κασσαβίτας (σφυροβολία), Λορένα Μαρίνα Χατζηλελέκα (άλμα επί κοντώ).

Δημήτριος Μουμούρης (τριπλούν), Νικόλαος Σαλβέρος (200 μ.), Διονύσιος Κασσαβίτας (σφυροβολία), Λορένα Μαρίνα Χατζηλελέκα (άλμα επί κοντώ). Αντιπτέριση (Badminton): Ιωάννης Σαρουγιαννίδης (απλό).

Ιωάννης Σαρουγιαννίδης (απλό). Ποδηλασία δρόμου: Γεωργία Χουρδάκη (αγώνας δρόμου).

Γεωργία Χουρδάκη (αγώνας δρόμου). Παράκτια κωπηλασία: Ιάσων Μουσελίμης (μονό).

Ιάσων Μουσελίμης (μονό). Τζούντο: Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου (-44 κιλά).

Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου (-44 κιλά). Ιστιοπλοΐα: Κυριακή Ζέρβα (windsurfing), Ευάγγελος Κυριαζάκος (windsurfing).

Κυριακή Ζέρβα (windsurfing), Ευάγγελος Κυριαζάκος (windsurfing). Κολύμβηση: Νικόλαος Παπαθεοδώρου (50, 100 και 200 μ. ύπτιο), Ειρήνη Ζερβού (50 και 200 μ. ελεύθερο, 100 και 200 μ. ύπτιο).

Νικόλαος Παπαθεοδώρου (50, 100 και 200 μ. ύπτιο), Ειρήνη Ζερβού (50 και 200 μ. ελεύθερο, 100 και 200 μ. ύπτιο). Ταεκβοντό: Μελίνα Νιάκου (+63 κιλά).

Μελίνα Νιάκου (+63 κιλά). Πετοσφαίριση επί άμμου (Beach Volleyball) : Αγγελική Χαρισσάκη, Γρηγορία Άννα Μαργαριτοπούλου.

: Αγγελική Χαρισσάκη, Γρηγορία Άννα Μαργαριτοπούλου. Παράκτια πάλη: Βασιλική Καραβανού (75 κιλά), Κωνσταντίνος Μουρτζιλάκης (80 κιλά), Ιωάννης Κεσίδης (60 κιλά).

Αρχηγός αποστολής είναι το μέλος της ΕΟΕ, εκπρόσωπος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Νίκος Ξυλούρης.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων αποτελούν μια διεθνή αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου για αθλητές έως 18 ετών. Συνδυάζουν τον αγωνιστικό συναγωνισμό με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, προάγοντας τις Ολυμπιακές αξίες, τον σεβασμό, τη συνεργασία και την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των νέων.

Το Ντακάρ 2026 αποτελεί ορόσημο για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά μια χώρα της Αφρικής φιλοξενεί Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση. Περίπου 2.700 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο αναμένεται να συμμετάσχουν στους Αγώνες, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 25 αγωνιστικά αθλήματα και 153 αγωνίσματα μεταλλίων.

Για την Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Νέων, η συμμετοχή στο Ντακάρ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αγωνιστικής εμπειρίας και εξέλιξης, αλλά και εκπροσώπησης της χώρας σε μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με την παιδεία, τη φιλία και τις αξίες του Ολυμπισμού.

Τα βιογραφικά των μελών της ελληνικής ομάδας