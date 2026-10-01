Ολοκληρώθηκε η 4η έκδοση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, e-Kouros, με 6.711 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα.

Έληξε η προθεσμία αιτήσεων για την 4η έκδοση του e-Kouros, του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων για το 2026, με 6.711 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα.

Ο αριθμός των σωματείων, που συμμετείχαν στη φετινή διαδικασία είναι αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του e-Kouros, επιβεβαιώνοντας την καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ως σταθερού θεσμού στον ελληνικό Αθλητισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συνεχίζεται. Σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις, τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με δυνατότητα έως οκτώ συνολικά επανυποβολών.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, το e-Kouros αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία της οργανωτικής και ψηφιακής μεταρρύθμισης στον Αθλητισμό.

Μέσω του e-Kouros, η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά οργανωμένα και επικαιροποιημένα δεδομένα για το αθλητικό οικοσύστημα της χώρας, ενισχύοντας την εποπτεία, τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό της αθλητικής πολιτικής με βάση πραγματικά δεδομένα.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Αθλητισμού περνά πλέον στο επόμενο στάδιο με το MyKouros App, διευρύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αθλητική πληροφορία και φέρνοντας το e-Kouros ακόμη πιο κοντά στον πολίτη.

Συμβολικά, το πρώτο σωματείο που ολοκλήρωσε φέτος την εγγραφή του, το πρωί της 21ης Απριλίου, ήταν ο Αθλητικός Όμιλος Ακρίτας Καλαμάτας, σωματείο πετοσφαίρισης.

Το 6.711ο και τελευταίο σωματείο που υπέβαλε την αίτησή του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου, ήταν ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Τριακόσιοι» της Σπάρτης, σωματείο ταεκβοντό.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε:

«Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, το e-Kouros έχει γίνει ένας σταθερός θεσμός του ελληνικού Αθλητισμού και μια μεταρρύθμιση που αγκαλιάστηκε από την αθλητική οικογένεια. 6.711 σωματεία συμμετείχαν φέτος στη διαδικασία. Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκεται μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία γνωρίζει, εποπτεύει και σχεδιάζει τον Αθλητισμό.

Με το e-Kouros βάλαμε στο επίκεντρο τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση, τους κανόνες και τα πραγματικά δεδομένα. Με το MyKouros App περνάμε πλέον στο επόμενο στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.Ο ελληνικός Αθλητισμός αλλάζει. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Είναι μια μεταρρύθμιση που έχει γίνει πράξη και έχει αφήσει οριστικά πίσω της αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος».