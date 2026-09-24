O Γ. Μαυρωτάς παρουσίασε στη Σύνοδο των ΓΓΑ της Ε.Ε. στο Δουβλίνο, τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και του εθελοντισμού

Στο Δουβλίνο πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος των Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία διοργάνωσε η Ιρλανδική Προεδρία, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά.

Τα δύο κύρια θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών ήταν η προώθηση της υγείας του πληθυσμού μέσω της φυσικής δραστηριότητας (Health Enhancing Physical Activity – HEPA) και η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού μέσα από τον εθελοντισμό.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μαυρωτάς υπογράμμισε τη σημασία της άσκησης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελέτης του οργανισμού CDC για το πρόγραμμα Active People, Healthy Nation, το κόστος της σωματικής αδράνειας στις ΗΠΑ ανέρχεται στα 192 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται στην πατρίδα μας για την προώθηση της υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα δημοφιλή προγράμματα «Άθλησης για Όλους», στη στοχευμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και στο καθιερωμένο πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία. Ειδική αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας», το οποίο εμπνέει τους μικρούς μαθητές να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να μυηθούν στις αξίες του. Παράλληλα, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο των δράσεων του προγράμματος #BEACTIVE, την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού και του αθλητισμού βετεράνων, ενώ έκανε ειδική μνεία στη στήριξη που παρέχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε πλήθος διοργανώσεων ανά την Ελλάδα, μέσω της χορήγησης αιγίδας και οικονομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, ο κ. Μαυρωτάς διατύπωσε τις θέσεις της χώρας μας για την επικαιροποίηση του πλαισίου καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας ανά χώρα, αξιοποιώντας το δίκτυο των HEPA focal points.

Σε ό,τι αφορά την προώθηση του εθελοντισμού, ο κ. Μαυρωτάς έκανε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους εθελοντές διαρκείας (όπως τα στελέχη και οι παράγοντες στα σωματεία) και στους εθελοντές μιας μεμονωμένης διοργάνωσης. Παρουσίασε το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με την πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 4908/2022), καθώς και τον σχεδιασμό για τη δημιουργία δικτύου και μητρώου εθελοντών, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης σε αθλητικές διοργανώσεις. Στο πεδίο των κινήτρων, πρότεινε τη ρητή δημιουργία ειδικού πεδίου για δράσεις εθελοντισμού στο πρότυπο του Europass CV.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μαυρωτάς είχε επαφές με τον Διευθυντή Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Georg Haeusler, σχετικά με την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β’ εξάμηνο του 2027 στα θέματα αρμοδιότητας του αθλητισμού.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία εκτός από τον κ. Μαυρωτά συμμετέχει και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΓΓΑ, Χριστίνα Άνθη.