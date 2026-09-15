Ολοκληρώθηκε αισίως, στη 90ή ΔΕΘ, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας».

Με επιτυχία, χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα ολοκληρώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο Περίπτερο 6 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας».

Το πιο αισιόδοξο μήνυμα της αθλητικής παρουσίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήρθε από τα ίδια τα παιδιά. Οι μικροί αθλητές και οι μικρές αθλήτριες του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και του Μακεδονικού, μαζί με παιδιά από δεκάδες αθλητικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας, ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους όσα κάνουν τον αθλητισμό πολύτιμο: τη συνεργασία, τη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη χαρά της κοινής προσπάθειας.

Διαφορετικές φανέλες συναντήθηκαν στον ίδιο χώρο, τόσο στα εγκαίνια του Περιπτέρου 6 του Υπουργείου όσο και καθημερινά έως τη λήξη της Έκθεσης, κάτω από τις ίδιες αξίες. Τα παιδιά έπαιξαν, γνώρισαν αθλήματα και μοιράστηκαν εμπειρίες, δίνοντας ένα ζωντανό παράδειγμα υγιούς αθλητικής συνύπαρξης. Η αγάπη για την ομάδα τους έγινε αφετηρία για να συναντήσουν τους άλλους, να συνεργαστούν και να χαρούν μαζί.

Αυτή η εικόνα έδωσε τον τόνο στη φετινή εβδομαδιαία παρουσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη ΔΕΘ: η αθλητική παιδεία ξεκινά από μικρή ηλικία και δυναμώνει κάθε φορά που τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται, να ενθαρρύνουν και να χειροκροτούν το ένα το άλλο.

Τα αθλητικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας έδωσαν ζωή στο φετινό πρόγραμμα

Από το Σάββατο 5 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, το Περίπτερο 6 του Υπουργείου και οι εξωτερικοί του χώροι έγιναν τόπος συνάντησης της αθλητικής κοινότητας με παιδιά, οικογένειες και επισκέπτες της Έκθεσης.

Ανάμεσα στα σωματεία που έδωσαν καθημερινά το «παρών», πέρα από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Μακεδονικό, ήταν τα εξής: ΑΣ Αετοί Πολίχνης, Άθλησις Ευκαρπίας, Αθλητική Δύναμη Θέρμης, ΑΣ Ωρίων Τούμπας, ΑΠΣ Περσέας Θεσσαλονίκης, ΑΕΠ Πανόραμα, ΓΑΣ Υπερίων Σταυρούπολης, ΑΣ Φιλαθλητικός, ΓΑΟ Αίας Θερμαϊκού, Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Καλλιπάτειρα, Αετοί Θεσσαλονίκης, ΧΑΝΘ, Αθλητικός Σύλλογος «Ελληνικό Αστέρι» Θεσσαλονίκης κ.ά.

Η παρουσία τους ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας και την καθημερινή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και στους συλλόγους. Αθλητές και προπονητές πρόσφεραν γνώσεις, χρόνο και ενέργεια, ενθαρρύνοντας το κοινό να δοκιμάσει, να γνωρίσει και να συμμετάσχει.

Ξεχωριστή συμβολή είχαν το Καυτανζόγλειο, καθώς και τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία συμμετείχαν με τον συντονισμό της προέδρου τους, Δήμητρας Γιαννιού, και τη συνεργασία της διοίκησης και των στελεχών τους με τα αθλητικά σωματεία.

Το Υπουργείο έφερε τον αθλητισμό κοντά στον πολίτη

Με κεντρικό σύνθημα «Αθλητισμός, η νέα εποχή στην πράξη!», το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρουσίασε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που συνέδεσε την άθληση με την εκπαίδευση, την καινοτομία, την αθλητική παιδεία και την κοινωνική συμμετοχή.

Τα εγκαίνια το Σάββατο, με την ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, η παρουσίαση του My Kouros App, οι δράσεις αθλητικής ακεραιότητας με την παρουσία του γενικού γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά την Πέμπτη και οι καθημερινές παρουσιάσεις αθλητικών φορέων ανέδειξαν μια σύγχρονη προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη. Η συνεργασία με ομοσπονδίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σωματεία έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στην προσπάθεια για έναν αθλητισμό προσβάσιμο, εξωστρεφή και συνδεδεμένο με την κοινωνία.

Το πρόγραμμα έδωσε χώρο στις μεγάλες αθλητικές διακρίσεις, στην καθημερινή προσπάθεια των συλλόγων και στην πρώτη επαφή ενός παιδιού με ένα άθλημα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέχειας ανάμεσα στην αθλητική βάση και στην κορυφή.

«Δημήτριος Βικέλας»: Νέα ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία της αθλητικής παιδείας και της καλλιέργειας αθλητικών αξιών στη νέα γενιά

Κεντρική θέση είχε η σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα από την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου, η οποία έδωσε στις αξίες του αθλητισμού σύγχρονη εκπαιδευτική μορφή.

Η διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας του προγράμματος «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας, Ιστορίας & Αξιών – Δημήτριος Βικέλας», αποκλειστικά για αθλητές, το ψηφιακό παιχνίδι αθλητικής παιδείας «ΒΙΚΕΛΑΣ Challenge – Παίζω, Μαθαίνω, Αξίζω», για παιδιά 7 έως 17 ετών, και τα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά επεισόδια αθλητικής ιστορίας συνέδεσαν την τεχνολογία με την αθλητική ιστορία, τη γνώση και το ευ αγωνίζεσθαι.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης στην αθλητική παιδεία του «ΒΙΚΕΛΑΣ» πρόσφεραν ευκαιρίες μάθησης μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη. Η συνεργασία, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός στους κανόνες και η αποδοχή της διαφορετικότητας βρέθηκαν στον πυρήνα μιας προσπάθειας που δίνει ουσιαστικά εφόδια στη νέα γενιά. Τα εργαλεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα μέσω κωδικού QR σε ενδιαφερόμενους πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και στελέχη του αθλητισμού που επισκέπτονται σχολικές μονάδες, καθώς και σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, για την ενίσχυση της δουλειάς τους.

Τα μέλη του «ΒΙΚΕΛΑΣ» δίπλα στα παιδιά και στο κοινό

Η παρουσία ανθρώπων με σπουδαίες διαδρομές στον ελληνικό αθλητισμό έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο αθλητικό και εκπαιδευτικό μήνυμα του καθημερινού προγράμματος στο Περίπτερο 6.

Μέλη της διοίκησης του «ΒΙΚΕΛΑΣ», όπως οι Γιώργος Πρίντεζης, Μιχάλης Μουρούτσος (και αντιπρόεδρος της ΕΟΕ), Φανή Χαλκιά, Άγγελος Χαριστέας, Γιάννης Μπουρούσης, Κατερίνα Θάνου, Μαρία Πολύζου κ.ά., καθώς και μέλη της Γενικής Συνέλευσης του «ΒΙΚΕΛΑΣ», όπως οι Βούλα Πατουλίδου, Πύρρος Δήμας, Άλεξ Ταξιλδάρης κ.ά., ήταν εκεί, δίπλα στα παιδιά και στους επισκέπτες.

Η άμεση επαφή μαζί τους έφερε τις αξίες της προσπάθειας, της επιμονής και της ομαδικότητας κοντά στη νέα γενιά. Οι αθλητικές τους διαδρομές έγιναν αφορμή για έμπνευση και ενθάρρυνση, ενώ η συμμετοχή τους ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι καταξιωμένοι αθλητές στη διαμόρφωση αθλητικής κουλτούρας και στην προώθηση της αθλητικής παιδείας στην επικράτεια.

Συμμετοχή και συμπερίληψη στην πράξη

Οι παρουσιάσεις Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι δράσεις του συλλόγου «Περπατώ» από την Κομοτηνή, το πάρα μπάντμιντον, το Παραολυμπιακό αγώνισμα του στίβου Frame Running και η Παραολυμπιακή τοξοβολία υπογράμμισαν τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό.

Παράλληλα, οι επισκέπτες γνώρισαν αθλήματα όπως η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση, η άρση βαρών, η κωπηλασία με προσομοιωτή, η σκοποβολή, ο στίβος, η ρυθμική, η ενόργανη γυμναστική, η ακροβατική και το cheerleading, με τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες της ομοσπονδίας, κ.ά. Οι επιδείξεις και οι διαδραστικέςδράσεις έδωσαν στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά, με την καθοδήγηση έμπειρων αθλητών και προπονητών.

Οι πρωταθλητές που ενέπνευσαν μικρούς και μεγάλους

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση του φετινού προγράμματος είχαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του ποδοσφαίρου του 2004, Άγγελος Χαριστέας, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Βασίλης Τσιάρτας, Φάνης Κατεργιαννάκης, Γιάννης Γκούμας και Παντελής Καφές, οι οποίοι εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους μέσα από το Εθνικό Αθλητικό Πρόγραμμα του «ΒΙΚΕΛΑΣ» «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου». Οι ποδοσφαιρικές δράσεις στη φετινή ΔΕΘ πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Τετάρτη, με το κοινό να χειροκροτεί τους συμμετέχοντες με ενθουσιασμό.

Το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα άφησαν επίσης, πέρα από τα μέλη της Επιτροπής που αναφέρθηκαν, οι Νίκος Ζήσης, Δημοσθένης Ταμπάκος (πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ), Πόπη Ουζούνη και Κρις Ρόμπινσον, καθώς και οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες Χαρίκλεια Καστρίτση, Χαρίκλεια Κυριακίδου, Θένια Σαρβανάκη και Μαγδαληνή Κλακάλα.

Την Παραολυμπιακή και την αγωνιστική εμπειρία του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία εκπροσώπησαν οι Άλεξ Ταξιλδάρης, Νίκος Τσότρας, Δωροθέα Ποιμενίδου, Πολυχρόνης Δαλακούρας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ματουσίδης και Κωνσταντίνος Γήττας, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γιάννης Αβραμίδης παρουσίασε το Frame Running μαζί με τον προπονητή του.

Στη χειροσφαίριση συμμετείχαν οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ Βάσια Γκάτσιου, Αβραμίνα Σεβδίλη, Μαρία Μεντεσίδου, Εμμανουέλα Τσικνάκη και Ελένη Ιωάννα Κερλίδη, η Αγνή Παπαδοπούλου της ΑΕΠ Πανόραμα, οι αθλητές του ΠΑΟΚ Νίκος Τζωρτζίνης, Γιώργος Ελευθεριάδης και Κωνσταντίνος Κυριακίδης, καθώς και οι Δανιήλ Σαλτιέλ και Ιωακείμ Δούκας της ΧΑΝΘ και ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, Χάρης Μάλλιος.

Στη σκοποβολή, επί τρεις ημέρες, η Άγη Κασούμη, με έξι συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί με συνεργάτες της ΓΓΑ και εθνικούς προπονητές σκοποβολής, καθοδήγησε αθλητές και κοινό μέσα από το παιχνίδι, με στόχο την προώθηση της αθλητικής ακεραιότητας, σε μια καταπληκτική δράση της ΕΠΑΘΛΑ.

Πολύτιμη η συμβολή των προπονητών

Καθοριστική για την υλοποίηση των δράσεων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Υπουργείου στη ΔΕΘ και την ενημέρωση του κοινού ήταν η προσφορά των προπονητών, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις τους και ενθάρρυναν τα παιδιά σε κάθε νέα προσπάθεια.

Στο πρόγραμμα συνέβαλαν οι Δημήτρης Ιωαννίδης, Δημήτρης Τσιφτσόγλου, Μιλτιάδης Γουρουφίδης, Μαρία Τσουκνίδου, Γιώργος Καρελάς, Τάσος Κοντός, Στέλλα Αργυροπούλου, Βιρντάν Γιουσούφ, Ντίνος Συρόπουλος, Παναγιώτης Αγγελίδης, Σοφία Γεωργιάδου, Αλέξανδρος Μαρτίν Δεληπορανίδης, Γιώργος Καλογιαννίδης, Θεόκλιτος Παπαχρήστος, Χαράλαμπος Ιορδάνου κ.ά.

Με την καθοδήγησή τους, η καθημερινή γνωριμία με τα αθλήματα έγινε εμπειρία μάθησης και χαράς, αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του προπονητή και την αξία της καθημερινής του προσφοράς.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη ΔΕΘ, σχεδιάστηκε από τη διευθύντρια της Επιτροπής «ΒΙΚΕΛΑΣ» του Υπουργείου, Δρ. Ιλεάνα Κλοκώνη, συνδέοντας τις βιωματικές αθλητικές δράσεις με την ψηφιακή εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Μια αυλαία γεμάτη χαμόγελα και χειροκρότημα

Η αθλητική παρουσία στην 90ή ΔΕΘ ξεκίνησε με τον ενθουσιασμό των παιδιών και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χαμόγελα και το δυνατό χειροκρότημα του κοινού την Κυριακή 13/9 το απόγευμα. Εννέα ημέρες αθλητικών δράσεων και δοκιμής ψηφιακών εργαλείων αθλητικής παιδείας και αξιών του «ΒΙΚΕΛΑΣ» άφησαν ως παρακαταθήκη τη γνώση, τις συνεργασίες και τις κοινές εμπειρίες που γεννήθηκαν γύρω από τον αθλητισμό. Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κοντό, πέτυχε τον σκοπό της.

Την πιο καθαρή εικόνα αυτής της επιτυχίας την έδωσαν τα παιδιά: διαφορετικές φανέλες, κοινή χαρά και σεβασμός μεταξύ τους. Ένα μήνυμα αθλητικής παιδείας που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και αξίζει να φτάσει σε κάθε γήπεδο, κάθε σχολείο και κάθε αθλητική κοινότητα.