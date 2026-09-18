Καθοριστικός ήταν ο Τσέντι Όσμαν στο πρώτο δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ - Παρτίζαν όντας με διαφορά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ τέθηκε αντιμέτωπος με την Παρτίζαν στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τις δύο ομάδες στο Telekom Center Athens μαζί και με τη γαλλική Μπουργκ.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Τσέντι Όσμαν, όπως αναμενόταν. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν πραγματικά ασταμάτητος στην πρώτη περίοδο, καθώς σε μόλις 07:07 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο σημείωσε 15 (!) από τους συνολικά 26 πόντους της ομάδας του. Ευστόχησε σε ένα τρίποντο, έχασε 2 βολές και μάζεψε ένα ριμπάουντ.

Μάλιστα, μόλις βγήκε αλλαγή είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρτίζαν πέρασε μπροστά στο σκορ κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 26-30.