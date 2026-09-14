Η ΕΟΕ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για την επιχωρήγηση των αθλητών ενόψει Ολυμπιακών αγώνων.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για την οικονομική ενίσχυση δέκα Αθλητικών Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αθλητών και αθλητριών τους για τις διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις και τον Ολυμπιακό κύκλο προς τους Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 345.346 ευρώ στις ακόλουθες Ομοσπονδίες για Ολυμπιακή Προετοιμασία:

Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φίλων Ναυτικών Σωματείων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) – 67.916,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης – 27.210,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών – 5.880,00 €

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – 18.920,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό – 57.186,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ – 6.310,00 €

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία – 36.160,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης – 75.000,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας – 10.030,00 €

Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης – 40.734,00 €

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους αθλητές της χώρας, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επιτυχίες στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.