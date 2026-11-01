Πριν από 15 χρόνια είχε κατακτήσει την Euroleague με τον Παναθηναϊκό σε ηλικία 18 ετών και σήμερα ο Φώτης Ζούμπος συνεχίζει το μπάσκετ και μάλιστα κάνει την διαφορά στην National League 2.

Σας λέει κάτι το όνομα του Φώτη Ζούμπου; Σίγουρα κάτι θα λέει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς τον είχε παίκτη στον Παναθηναϊκό την διετία 2010-12.

Στα 33 του χρόνια, πλέον, ο πάλαι ποτέ φέρελπις γκαρντ των «πρασίνων» στις αρχές της δεκαετίας του 2010, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Natonal League 2 με τη φανέλα του Πρωτέα Σχηματαρίου. Και όχι μόνο αγωνίζεται αλλά φροντίζει να αφήνει για τα καλά το μπασκετικό του στίγμα.

Μάλιστα στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου, ο Φώτης Ζούμπος ευστόχησε οκτώ φορές έξω από τα 6.75 μέτρα και αν μη τι άλλο έκλεψε την παράσταση στο παιχνίδι, παρά την ήττα της ομάδας του στην έδρα του Ιπποκράτη Κω με 82-64.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 35:43 λεπτά και είχε 24 πόντους (όλους με τα τρίποντα) με 0/4 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Συνολικά φέτος σε πέντε ματς έχει κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 5.4 τελικές πάσες και ηγείται της ομάδας του.

Μάλιστα έχει μετρήσει στην καριέρα του και 2 συμμετοχές στην Euroleague τη σεζόν 2010-11 και δη όταν ήταν μόλις 17 ετών, έχοντας παίξει εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο (2π., σε 04:49') και της Ουνικάχα Μάλαγα (01:26 λεπτά).