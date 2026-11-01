Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Τα highlights και οι γκολάρες Τεττέη, Αντίνο
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-0 με γκολ των Τεττέη, Αντίνο και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα στο πρωτάθλημα.
Στα 34'' ο Αντίνο πίεσε ψηλά κι έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος με δεξί σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Στο 49' ο Αντίνο πήρε τη μπάλα από τον Κυριακόπουλο, μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.
Στο 70' αποβλήθηκε ο Κάνγκουα για χτύπημα στον Κοϊτά, αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάτι και το τριφύλλι πήρε τεράστια νίκη.
Τα highlights του ντέρμπι
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