Τα γκολ των Τεττέη, Αντίνο και οι καλύτερες στιγμές στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που βρήκε νικητές τους πράσινους με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-0 με γκολ των Τεττέη, Αντίνο και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα στο πρωτάθλημα.

Στα 34'' ο Αντίνο πίεσε ψηλά κι έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος με δεξί σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 49' ο Αντίνο πήρε τη μπάλα από τον Κυριακόπουλο, μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.

Στο 70' αποβλήθηκε ο Κάνγκουα για χτύπημα στον Κοϊτά, αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάτι και το τριφύλλι πήρε τεράστια νίκη.

Τα highlights του ντέρμπι