Ο ΕΟΚΑΝ συμμετέχει στις παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

O Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ θα πάρει μέρος στις παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Με σύνθημα «Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες» ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ συμμετέχει στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, της κορυφαίας διοργάνωσης αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου που θα εκκινήσει από τα Ιωάννινα στις 6 Μαΐου 2026 και θα τερματίσει στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 2026, με πέντε ετάπ διασχίζοντας πέντε Περιφέρειες (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής) σε συνολικά 863,8 χλμ. Η παρουσίαση των 20 ομάδων και των 120 κορυφαίων ποδηλατών θα γίνει στα Ιωάννινα στις 5 Μαΐου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση στο www.hellas-tour.gr.

Ο ΕΟΚΑΝ θα έχει παρουσία στις παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με δικό του περίπτερο στα Ιωάννινα (4 και 5/5), στο Αγρίνιο (6/5), στη Λάρισα (7/5), στη Λαμία( 8/5), στην Πάρνηθα (9/5) και στην Αθήνα, στην Πλ. Συντάγματος (10/5).

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από τα στελέχη και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού για την ιστορία και την αποστολή του ΕΟΚΑΝ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οργανισμού και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες να ανακαλύψουν το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την προσήλωση που διδάσκει ο αθλητισμός όταν είναι απαλλαγμένος από ουσίες.

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Ο ΕΟΚΑΝ, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη του εθνικού στόχου για έναν καθαρό αθλητισμό, μακριά από απαγορευμένες ουσίες, θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με Δήμους που διέρχεται ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ειδικές εκπαιδευτικές ημερίδες.

Ιωάννινα: Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ΓΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου. στις 16:00

Αγρίνιο: Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, (πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος), στις 13:30

Οι εκπαιδευτικές ημερίδες απευθύνονται σε όλους τους αθλητές και στο προσωπικό υποστήριξής τους (προπονητές, γυμναστές, ιατροί, φυσικοθεραπευτές, γονείς, υπεύθυνοι ομάδων, διατροφολόγοι κ.λπ.) και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την προστασία τους από σοβαρούς κινδύνους της μάστιγας του ντόπινγκ.

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ συμμετέχει για τρίτη χρονιά στην εμβληματική διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Περιμένουμε τα μέλη της αθλητικής κοινότητας αλλά και όλους τους επισκέπτες της διοργάνωσης για να μιλήσουμε για το πως διασφαλίζονται οι αξίες του αθλητισμού και η προστασία της υγείας των αθλητών μέσα από την αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ».