Το Grand Prix της Ουγγαρίας έφτασε!

Ο «μαραθώνιος» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Formula 1 φτάνει στου δρόμου τα μισά με το Grand Prix της Ουγγαρίας στο Ουγγαρόρινγκ.

Αισίως φτάσαμε στο 11ο Grand Prix της χρονιάς και η εικόνα έχει σχηματοποιηθεί.

Στις 10 κούρσες της σεζόν ως τώρα έχει κυριαρχήσει ο Κίμι Αντονέλι, με το νεαρό Ιταλό πιλότο της Mercedes να έχει πατήσει το γκάζι και να μη σταματά.

Ο Αντονέλι με τον θρίαμβο στο Βέλγιο πανηγύρισε την 6η του νίκη, ανοίγοντας την ψαλίδα όσον αφορά τη διαφορά από τους διώκτες του, καθώς έχει 204 βαθμούς, έναντι 159 του Χάμιλτον, ο οποίος περιορίστηκε στην 4η θέση στο Σπα, αλλά εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη του Ράσελ, προσπέρασε τον έτερο οδηγό της Mercedes στη γενική κατάταξη που έχει πλέον 154.

Τα «ασημένια» βέλη διατηρούν το πάνω χέρι και στη βαθμολογία των ομάδων με 358 βαθμούς έναντι 285 της Ferrari που είχε και τους δύο οδηγούς της στους βαθμούς, καθώς δεύτερος ήταν ο Λεκλέρκ.

Σειρά έχει το ουγγρικό Grand Prix με το οποίο θα συμπληρωθεί το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και είτε θα μεγαλώσει η ψαλίδα των πρωτοπόρων, είτε θα αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τον τίτλο, τόσο στους οδηγούς, όσο και στους κατασκευαστές.

Ο Χάμιλτον θα στοχεύσει στην 9η νίκη του στο Ουγγαρόρινγκ, αλλά η Mercedes στην τρίτη συνεχόμενη δική της νίκη, αναμένοντας στο βάθρο και τους δύο πιλότους της, κάτι που δε συνέβη στο Βέλγιο. Στο 2.60 να δούμε Αντονέλι και Ράσελ στο πόντιουμ.

Ο Αντονέλι επιστρέφοντας στις νίκες έπειτα από τρία σιρκουί δείχνει πως έχει τη σωστή νοοτροπία για τον τίτλο και θέλει να χτίσει νέο σερί, με τον Ιταλό να έχει στόχο να κάνει το back to back. Στο 2.65 να δει πρώτος την καρό σημαία στην Ουγγαρία.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial

