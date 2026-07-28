Στα 21 του χρόνια ο Γκουστάβο Σα, που έχει ξεπηδήσει από τις Ακαδημίες της Πόρτο, ετοιμάζεται να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα της Πορτογαλίας θα φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, όπως είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta. Ο 21χρονος και ύψος σχεδόν 1.90 μέτρων Γκουστάβο Σα μετά τα απαιτούμενα ιατρικά αναμένεται το αργότερο ως την Τετάρτη στην Αθήνα για να πιάσει Λιμάνι.

Αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Πορτογαλίας είχε πέρυσι 34 αγώνες με 4 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά στον σύλλογο της Φαμαλικάο έχει καταγράψει 120 αγώνες με 12 γκολ και 16 ασίστ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να θεωρηθεί δικαίως ο κορυφαίος της γενιάς του και ένα από τα πολύ μεγάλα πορτογαλικά ταλέντα.

Τον Σα έφτασαν στο σημείο να τον τσεκάρουν ομάδες όπως οι Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους. Έχει πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά, τεχνική κατάρτιση, γρήγορα πόδια και είναι παίκτης που δεν φοβάται τις... μονομαχίες και το ένας με έναν είτε πρόκειται για την επίθεση είτε για την άμυνα.