Γκουστάβο Σα - Ολυμπιακός: Έρχεται την Τετάρτη Αθήνα για τα τυπικά το σούπερ πορτογαλικό ταλέντο
Ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα της Πορτογαλίας θα φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, όπως είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta. Ο 21χρονος και ύψος σχεδόν 1.90 μέτρων Γκουστάβο Σα μετά τα απαιτούμενα ιατρικά αναμένεται το αργότερο ως την Τετάρτη στην Αθήνα για να πιάσει Λιμάνι.
Αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Πορτογαλίας είχε πέρυσι 34 αγώνες με 4 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά στον σύλλογο της Φαμαλικάο έχει καταγράψει 120 αγώνες με 12 γκολ και 16 ασίστ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να θεωρηθεί δικαίως ο κορυφαίος της γενιάς του και ένα από τα πολύ μεγάλα πορτογαλικά ταλέντα.
Τον Σα έφτασαν στο σημείο να τον τσεκάρουν ομάδες όπως οι Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους. Έχει πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά, τεχνική κατάρτιση, γρήγορα πόδια και είναι παίκτης που δεν φοβάται τις... μονομαχίες και το ένας με έναν είτε πρόκειται για την επίθεση είτε για την άμυνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.