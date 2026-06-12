Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απηύθυνε στην πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι να παραστεί στα εγκαίνια της ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς, εκπροσωπούν την Ελλάδα στην 55η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης, οι κ.κ. Κούβελος και Χανδακάς συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες και το πολυδιάστατο έργο που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ εξέφρασε τον θαυμασμό και την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το έργο της ΕΟΕ, δίνοντας έμφαση στη διαρκή στήριξη των αθλητών και των αθλητριών, στην ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και στις σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση, επαναλειτουργία και διάσωση ιστορικών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο ξεκινούν άμεσα οι εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του, με στόχο να καταστεί ξανά ικανό να φιλοξενήσει κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στίβου.

Η Κίρστι Κόβεντρι υπογράμμισε τη σημασία του έργου που επιτελεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και δέχθηκε πρόσκληση από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ να παραστεί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Παναθηναϊκού Σταδίου, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και η ιστορική εγκατάσταση είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγώνες στίβου της σειράς Diamond League. Η Πρόεδρος έδειξε μεγάλη προθυμία να παραστεί στα εγκαίνια, αρκεί να το επιτρέπει το πρόγραμμα της.

«Προσκαλέσαμε την πρόεδρο της ΔΟΕ να παραστεί στα εγκαίνια για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου και μας διαβεβαίωσε ότι θα παραστεί, καθώς πρόκειται και για το Στάδιο που φιλοξένησε τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ολυμπιακό κίνημα. Διαφορετικά, την προσκαλέσαμε και στα εγκαίνια της ανακατασκευής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο κέντρο της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2027», είπε ο Ισίδωρος Κούβελος.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΕΟΕ για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και τη διατήρηση της Ολυμπιακής κληρονομιάς.