Η ΕΟΕ θα ανακατασκευάσει το Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Ζαππείου

Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τον ελληνικό αθλητισμό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της ΕΟΕ.

Το σχέδιο επαναλειτουργίας του Εθνικού κολυμβητήριου στο Ζάππειο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκδήλωση για τις βραβεύσεις των κορυφαίων του 2025 στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου

«Με χαρά, ανακοινώνουμε ότι θα ανοίξει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Από σήμερα η ΕΤΕ είναι ο νέος χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε σε κλειστό διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού Ολυμπιακού κολυμβητηρίου της Αθήνας, το οποίο, ύστερα από 15 χρόνια ερήμωσης, ανοίγει και θα φιλοξενεί, κατά κύριο λόγο, τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σωματεία και απλούς δημότες να αθλούνται και να το χαίρονται καθημερινά με ασφάλεια».