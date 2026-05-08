Στην Αρχαία Ολυμπία το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Airbadminton

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον Οκτώβριο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Airbadminton, με τόπο διεξαγωγής την Αρχαία Ολυμπία.

Iστορία θα γραφτεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς για πρώτη φορά θα διεξαχθεί Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Airbadminton στην Ελλάδα, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού.

Η Badminton World Federation (BWF) ανέθεσε στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης τη διοργάνωση του BWF AirBadminton European Championships 2026, καθώς και μιας σειράς σημαντικών διεθνών διοργανώσεων

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των διοργανώσεων έχει ως εξής

AirBadminton European Championships: 14–16 Οκτωβρίου 2026

COMEBA AirBadminton Championships: 17–18 Οκτωβρίου 2026

Hellas International 2026: 20–24 Οκτωβρίου 2026

COMEBA Cup (Indoor): 24–25 Οκτωβρίου 2026

Η ανάληψη της διοργάνωσης κατέστη δυνατή μετά από εντατικές προσπάθειες και συστηματική δουλειά της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και προσωπικά του Αναπληρωτή Υπουργού Ιωάννη Βρούτση και την αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Η μοναδική φύση του AirBadminton, σε συνδυασμό με την προοπτική διεξαγωγής των αγώνων σε έναν εμβληματικό προορισμό όπως η Αρχαία Ολυμπία, δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής και αθλητικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης, Γιάννης Κάπος δήλωσε:

«Η ανάθεση και διοργάνωση των σημαντικών αυτών διεθνών διοργανώσεων αποτελεί μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό badminton.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Badminton World Federation για την εμπιστοσύνη και τη στενή συνεργασία, που μας δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε κορυφαία γεγονότα του αθλήματος στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στο Υπουργείο Αθλητισμού και τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση για τη στήριξη και τη συμβολή του στην υλοποίηση αυτής της μεγάλης διοργανωτικής προσπάθειας. Η περυσινή επιτυχία των αθλητών μας στην αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε στο Mπακού, ήταν καθοριστική για την ενίσχυση της πρότασης μας. Η δε συνεχής υποστήριξη της Ε.Ο.Ε. και της Δ.Ο.Α. είναι συγκινητική.

Στόχος μας είναι να παραδώσουμε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, αντάξιες των διεθνών προδιαγραφών, που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας και θα αναδείξουν την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το AirBadminton European Championships 2026, εντάσσεται στο παγκόσμιο καλεντάρι της BWF και θα προβληθεί διεθνώς μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες της Διεθνούς Ομοσπονδίας, φτάνοντας σε περισσότερους από 650 εκατομμύρια φίλους του badminton παγκοσμίως.