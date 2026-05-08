Προπονητής του ΑΟ Θήρας θα είναι και τη νέα χρονιά ο Μανώλης Σκουλικάρης με τους νησιώτες να ανακοινώνουν την παραμονή του έμπειρου προπονητή.

Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και μπορεί ο ΑΟ Θήρας την φετινή χρονιά να μην κατάφερε να κερδίσει κάτι, αλλά σίγουρα με τον Μανώλη Σκουλικάρη στον πάγκο είχε μια αξιοπρόσεκτη παρουσία, φτάνοντας και σε ακόμα ένα Final Four Κυπέλλου.

Οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να κρατήσουν τον έμπειρο προπονητή, αυτός ήθελε να μείνει και η συμφωνία είναι γεγονός. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Θήρας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανώλη Σκουλικάρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ευχόμαστε στον coach υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, με στόχο μια δυνατή και ανταγωνιστική πορεία για την ομάδα μας στη νέα σεζόν.

Καλή επιτυχία!

Η Διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Θήρας ».