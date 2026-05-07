Η Μαρία Σάκακρη θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) για τον 2ο γύρο του WTA 1000 της Ρώμης.

H Μαρία Σάκκαρη επικρατώντας επί της Λίλι Τάγκερ επέστρεψε στις νίκες, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον 2ο γύρο στο Masters της Ρώμης. Τώρα η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, τον αγώνα με την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο αγώνας ορίστηκες ως 4ος του προγράμματος της Παρασκευής (8/5) στην BNP Paribas Arena κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Η Σάκκαρη έχει παίξει έξι φορές με τη Ριμπάκινα στο tour, η Μοσχοβίτισσα παίκτρια που αγωνίζεται για το Καζακστάν έχει νικήσει στις πέντε από αυτές, με τελευταία στο περσινό Wimbledon με 6-3, 6-1. Η μοναδική νίκη της Σάκκαρη ήταν το 2022 στα προημιτελικά του Indian Wells με 7-5, 6-4.

Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αλεξάντρα Ιάλα και Σιν Γουάνγκ, αυτό το παιχνίδι θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5, 12:00).