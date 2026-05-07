Σάκκαρη: Το απόγευμα της Παρασκευής κόντρα στη Ριμπάκινα στη Ρώμη
H Μαρία Σάκκαρη επικρατώντας επί της Λίλι Τάγκερ επέστρεψε στις νίκες, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον 2ο γύρο στο Masters της Ρώμης. Τώρα η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, τον αγώνα με την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο αγώνας ορίστηκες ως 4ος του προγράμματος της Παρασκευής (8/5) στην BNP Paribas Arena κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας.
Η Σάκκαρη έχει παίξει έξι φορές με τη Ριμπάκινα στο tour, η Μοσχοβίτισσα παίκτρια που αγωνίζεται για το Καζακστάν έχει νικήσει στις πέντε από αυτές, με τελευταία στο περσινό Wimbledon με 6-3, 6-1. Η μοναδική νίκη της Σάκκαρη ήταν το 2022 στα προημιτελικά του Indian Wells με 7-5, 6-4.
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς - Μάχατς 0-2: Πρόωρος αποκλεισμός στη Ρώμη
Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αλεξάντρα Ιάλα και Σιν Γουάνγκ, αυτό το παιχνίδι θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5, 12:00).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.