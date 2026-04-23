Στην Αθήνα η Ετήσια Σύνοδος των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής Ευρώπης

H Αθήνα θα φιλοξενήσει στις 19-20 Μαΐου την Ετήσια Σύνοδος των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής Ευρώπης/

Στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19-20 Μαΐου, η Ετήσια Σύνοδος των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής Ευρώπης (CEADO), με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις χώρες-μέλη: Ελλάδα, Αυστρία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι κύριες εργασίες της Συνόδου που θα τιμήσει με την παρουσία του Υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος της ΕΕ στον WADA Γιάννης Βρούτσης.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-μελών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Κώδικα του WADA το 2027. Παράλληλα, επιδιώκεται η προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία του καθαρού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του CEADO, Μίκαελ Τσέπιτς, δήλωσε: «Η Ετήσια Σύνοδος του CEADO αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας και την περαιτέρω επιβεβαίωση της κοινής μας δέσμευσης για καθαρό αθλητισμό. Μέσω ανοιχτού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-μελών της περιοχής, μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε αποτελεσματικές δράσεις κατά του ντόπινγκ και να διαφυλάσσουμε την ακεραιότητα του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ τον Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), και τον Διοικητή το,υ Γρηγόρη Λέων για την διοργάνωση της Συνόδου στην Αθήνα».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: «Η φιλοξενία της ετήσιας συνάντησης του CEADO στην Αθήνα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ΕΟΚΑΝ και τη χώρα μας. Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις στον αγώνα κατά του ντόπινγκ εξελίσσονται διαρκώς, η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εθνικών οργανισμών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Η διοργάνωση της συνάντησης στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή αγώνα κατά του ντόπινγκ και τη δέσμευσή της στην προώθηση των αξιών του καθαρού και δίκαιου αθλητισμού.