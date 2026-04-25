Ο Νίκος Βέργος σκόραρε ξανά στην Αυστραλία αυτή τη φορά για να βοηθήσει την ομάδα του να καθαρίσει το ματς στην έδρα των Σίδνεϊ Ουόντερερς.

Τον δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε ξανά στην Αυστραλία ο Νίκος Βέργος, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα της Μέλμπουρν Βίκτορι στην έδρα των Σίδνεί Ουόντερερς στο 90+1' και μόλις ένα λεπτό μετά σκόραρε καθαρίζοντας το ματς για την ομάδα του.

Ο Έλληνας επιθετικός είδε τον Γέλατσιτς να κάνει μία υπέροχη ατομική προσπάθεια και να του δίνει τη μπάλα στα όρια της περιοχής, εκείνος εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, άλλαξε πορεία και εν τέλει κατέληξε στα δίχτυα του Χολμς με το σκορ να γίνεται 2-0. Εκείνος πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του και γι' αυτό αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα.

Αυτό ήταν το 7ο γκολ του 30χρονου φορ τη φετινή σεζόν στο 24ο παιχνίδι με την Μέλμπουρν Βίκτορι, με τον ίδιο να σκοράρει ξανά έπειτα από έναν μήνα και το εντός έδρας ματς με την Σέντραλ Κόουστ.