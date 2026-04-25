Πρόεδρος Οικονομικού Ελέγχου Γαλλικής Λίγκας: «Οι σχέσεις με τη Μονακό έχουν ομαλοποιηθεί»
Ο Πρόεδρος Οικονομικού Ελέγχου Γαλλικής Λίγκας δήλωσε, όπως δημοσίευσε η Μονακό, ότι οι σχέσεις με τη ομάδα έχουν ομαλοποιηθεί και πως ο σύλλογος πρέπει να παρέχει ισχυρές εγγυήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, είπε πως «Οι σχέσεις με τη Μονακό έχουν ομαλοποιηθεί. Ο σύλλογος πρέπει να παρέχει ισχυρές εγγυήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η Μονακό είναι αυτή τη στιγμή ένας ελκυστικός σύλλογος που λειτουργεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον».
🗣 La décla de Patrick Hianasy, président de la DNCCG 🗞 pic.twitter.com/3K8hj02BAY— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 25, 2026
Θυμίζουμε πως η Μονακό πέρασε δύσκολα την φετινή σεζόν, με τα οικονομικά της προβλήματα να της απαγορεύουν να προχωρήσει σε μεταγραφές, με τρανό παράδειγμα τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ανακοινώθηκε, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να δηλωθεί, με αποτέλεσμα να καταλήξει εν τέλει στον Ολυμπιακό, ενώ αυτά έκαναν και τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο.
