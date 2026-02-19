Ο Γρηγόρης Λέων ανανέωσε τη θητεία του στη θέση του διοικητή στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ.

Ο Γρηγόρης Λέων παραμένει στη θέση του διοικητή στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (19/2).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο Δρ. Γρηγόρης Λέων ανανέωσε τη θητεία του «κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)»..

Η ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ

«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) ανακοινώνει ότι ο Γρηγόρης Λέων παραμένει στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού, κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θεσμική συνέχεια και τη σταθερότητα στη διοίκηση του Οργανισμού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και των δράσεων του ΕΟΚΑΝ για την πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Ελλάδα.

Ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, Δρ.Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: "Η συνέχιση της θητείας μου στη θέση του Διοικητή του ΕΟΚΑΝ, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ, αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και αυξημένη ευθύνη. Παραμένω προσηλωμένος στην αποστολή του Οργανισμού για την προάσπιση της ακεραιότητας του αθλητισμού, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαρκή αναβάθμιση των μηχανισμών πρόληψης και ελέγχου.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στο έργο του ΕΟΚΑΝ. Η συνεργασία με την πολιτεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ντόπινγκ και την προστασία των καθαρών αθλητών.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία"».