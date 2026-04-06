«Διαδρομές Ειρήνης στο ΟΑΚΑ» - Ο αθλητισμός ενώνει τη νέα γενιά

Πλημμύρισε από παιδιά και χαμόγελα το προπονητήριο Κ2 του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Διαδρομές Ειρήνης, μαζί υψώνουμε τη White Card».

Μια σημαντική δράση για τα παιδιά διοργανώθηκε στο προπονητήριο Κ2 του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Διαδρομές Ειρήνης - μαζί υψώνουμε τη White Card», που ήταν υπό την αιγίδα και τη συνεργασία της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» του ΥΠΑΙΘΑ, του συλλόγου Αεί Φέρειν, του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του ΟΑΚΑ, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως εργαλείο εκπαίδευσης, αξιών και κοινωνικής συνοχής.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (6 Απριλίου), μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Καλλιθέας συμμετείχαν σε βιωματικές αθλητικές δράσεις μαζί με Παραολυμπιονίκες, Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έδωσε το «παρών» και συμμετείχε, μαζί με τα παιδιά και τους διακεκριμένους αθλητές, στην «υπογραφή ειρήνης στην υδρόγειο» και στην ανύψωση της λευκής κάρτας δράσης “Peace and Sport”.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η απονομή των μεταλλίων σε όλα τα παιδιά που λαχταρούν να διδαχθούν τις αξίες του αθλητισμού και να πορευτούν ειρηνικά στη ζωή τους. Αξίες που αναδεικνύει επίμονα και μεθοδικά, μέσα από την επιτροπή ΒΙΚΕΛΑΣ, το Υπουργείο Αθλητισμού.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους προπονητές που συμμετείχαν ενεργά στη δράση, καθώς και στους Ολυμπιονίκες Άγγελο Παυλακάκη, Θοδωρή Αλεξά, Γρηγόρη Χατσατουριάν, Δημήτρη Καφφάτο, Ανδρέα Γλυνιαδάκη και Δημήτρη Μιτελούδη για τη σπουδαία συμβολή τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επίσης, προς την Όλγα Βασδέκη, Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», την Εύη Μωραϊτίδου, Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, τον Κώστα Φιλιππίδη, Ολυμπιονίκη και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τη Βούλα Κοζομπόλη, Ολυμπιονίκη, Πρόεδρο της ΕΣΟΑ και μέλος της ΕΟΕ, καθώς και τους πρωταθλητές Μαρία Πολύζου και Χάρη Μάλλιο που ενέπνευσαν με τη συμμετοχή τους τη νέα γενιά.

Τη δράση υποστήριξαν επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Μιχάλης Τσιγώνιας, η Διευθύντρια της επιτροπής ΒΙΚΕΛΑΣ του ΥΠΑΙΘΑ Δρ. Ιλεάνα Κλοκώνη, ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιονίκης Εκεχειρίας Δρ. Κωσταντίνος Φίλης, οι ιδρυτές του Αεί Φέρειν Κωσταντίνος Κατρής και Κάτια Παπακωνσταντίνου και αρκετοί εκπαιδευτικοί με τους φοιτητές τους από το Μικροπολιτικό Κολλέγιο, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για το λαμπρό αυτό αποτέλεσμα.

Ο αθλητισμός αποτελεί κοινή γλώσσα για ένα μέλλον με περισσότερη ειρήνη, σεβασμό και αλληλεγγύη.