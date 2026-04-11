Κόβεντρι: Την γκαντέμιασαν οι φίλοι του Football Manager
Η μεν, στην κορυφή με 84 βαθμούς και αγκαλιά με τη μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Η δε, υποβιβασμένη εδώ και καιρό, με μία νίκη φέτος και συγκομιδή... -4 βαθμών λόγω τιμωρίας.
Ματς... πολλά με λίγα φάνταζε δηλαδή το Κόβεντρι-Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την 42η αγωνιστική της Championship, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να γνωρίζει πως με νίκη και γκέλα της Μίντλεσμπρο ενάντια στην Πόρτσμουθ, θα κλείδωνε η άνοδος. Και μπορεί η Πόμπεϊ να έκανε τη ζημιά στην Μπόρο, νικώντας τη 1-0, ωστόσο η Κόβεντρι είχε πετάξει από πριν την ευκαιρία, μένοντας στο 0-0 με τους ουραγούς!
Φυσικά απαιτείται μονάχα ένας βαθμός σε τέσσερα ματς για να εξασφαλιστεί η άνοδος, μιλάμε δηλαδή για θέμα χρόνου, εντούτοις είναι απίστευτο πως βγήκε αληθινό αυτό για το οποίο γινόταν λόγος μεταξύ σοβαρού και αστείου σε σελίδες για το Football Manager τις προηγούμενες ημέρες...
Every Football Manager player knows who would win this game in FM pic.twitter.com/PfOLxLw4aW— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) April 9, 2026
Φίλοι του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού αστειεύονταν για το πώς γίνεται, αρκετά συχνά, να βλέπουν τέτοια ματς να καταλήγουν σε γκέλες στα save τους και προέβλεπαν ότι η Σέφιλντ θα μπορούσε να κάνει μια ανάλογη ζημιά στην προσεχή πρωταθλήτρια, όπως και έγινε! Με τελικές, δε, 20-8, xGoals 2.64 έναντι 0.65 και κατοχή μπάλας 69% για τους γηπεδούχους, το σκηνικό θυμίζει ολοένα και περισσότερο FM...
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί, πως παρότι πήραν μία απροσδόκητη ισοπαλία, οι Κουκουβάγιες έγραψαν αρνητικό ρεκόρ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έμειναν χωρίς νίκη για 37ο συνεχόμενο ματς!
Sheffield Wednesday have gone 37 games without a win, a new football league record. The Owls have been in administration for the majority of the season ❌— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 11, 2026
However, the result was a draw away at Coventry, who are currently top of the Championship 😲 pic.twitter.com/AstprceLQ3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.