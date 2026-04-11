Η Κόβεντρι μπορούσε από σήμερα κιόλας να κλειδώσει την επιστροφή στην Premier League, αλλά υπέπεσε σε μία ασύλληπτη γκέλα.

Η μεν, στην κορυφή με 84 βαθμούς και αγκαλιά με τη μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Η δε, υποβιβασμένη εδώ και καιρό, με μία νίκη φέτος και συγκομιδή... -4 βαθμών λόγω τιμωρίας.

Ματς... πολλά με λίγα φάνταζε δηλαδή το Κόβεντρι-Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την 42η αγωνιστική της Championship, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να γνωρίζει πως με νίκη και γκέλα της Μίντλεσμπρο ενάντια στην Πόρτσμουθ, θα κλείδωνε η άνοδος. Και μπορεί η Πόμπεϊ να έκανε τη ζημιά στην Μπόρο, νικώντας τη 1-0, ωστόσο η Κόβεντρι είχε πετάξει από πριν την ευκαιρία, μένοντας στο 0-0 με τους ουραγούς!

Φυσικά απαιτείται μονάχα ένας βαθμός σε τέσσερα ματς για να εξασφαλιστεί η άνοδος, μιλάμε δηλαδή για θέμα χρόνου, εντούτοις είναι απίστευτο πως βγήκε αληθινό αυτό για το οποίο γινόταν λόγος μεταξύ σοβαρού και αστείου σε σελίδες για το Football Manager τις προηγούμενες ημέρες...

Every Football Manager player knows who would win this game in FM pic.twitter.com/PfOLxLw4aW April 9, 2026

Φίλοι του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού αστειεύονταν για το πώς γίνεται, αρκετά συχνά, να βλέπουν τέτοια ματς να καταλήγουν σε γκέλες στα save τους και προέβλεπαν ότι η Σέφιλντ θα μπορούσε να κάνει μια ανάλογη ζημιά στην προσεχή πρωταθλήτρια, όπως και έγινε! Με τελικές, δε, 20-8, xGoals 2.64 έναντι 0.65 και κατοχή μπάλας 69% για τους γηπεδούχους, το σκηνικό θυμίζει ολοένα και περισσότερο FM...

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί, πως παρότι πήραν μία απροσδόκητη ισοπαλία, οι Κουκουβάγιες έγραψαν αρνητικό ρεκόρ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έμειναν χωρίς νίκη για 37ο συνεχόμενο ματς!