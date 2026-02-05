Βρούτσης: «Στήριξη για να πάρουμε το Ευρωπαϊκό πόλο του 2028 στο ΟΑΚΑ»

Τη στήριξή του το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών του 2028 να γίνει στην Ελλάδα εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτσης, παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Αφού συνεχάρη τις αθλήτριες και την ελληνική υδατοσφαίριση για τις επιτυχίες που φέρνει στην Ελλάδα, τόνισε πως γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση των κολυμβητηρίων.

Έκανε ξεκάθαρο πως γίνονται επενδύσεις στον υγρό στίβο, αποκαλύπτοντας πως το Υπουργείο Αθλητισμού υποστηρίζει την Κολυμβητική Ομοσπονδία στην πρόταση να φιλοξενηθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028 στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση

«Οι Εθνικές ανδρών γυναικών μας κάνουν περήφανους και επιβεβαιώνουν της παγκόσμια κυριαρχία τους, είναι πάντα στην κορυφή. Δεν είναι τυχαίο και για αυτό ως Πολιτεία και εγώ ως Υπουργός είμαι πάντα δίπλα τους. Νιώθουμε όλη χαρά και περηφάνια.

Η Εθνική γυναικών δείχνει ότι έχει μέλλον, έρχονται από πίσω νέα κορίτσια και στον υγρό στίβο η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στις στρατηγικές του Υπουργείου Αθλητισμού. Θα επενδύσουμε στον υγρό στίβο».

Για το τι μπορεί ν' αλλάξει προς το καλύτερο στον υγρό στίβο και τα κλειστά και παρατημένα κολυμβητήρια:

«Υπήρχε μία πολύχρονη στασιμότητα στο χώρο των κολυμβητηρίων. Παρόλα αυτά αναδείξαμε αυτά τα κορίτσια γιατί η Ομοσπονδία και οι γονείς των παιδιών έκαναν αυτή την ωραία επένδυση με έξυπνο τρόπο και να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Με το νέο ΕΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείου, το μεγαλύτερο μέρος θα πάει στον υγρό στίβο».

Σε ερώτηση για το αν ισχύει η πληροφορία για διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού πόλο του 2028 από την Ελλάδα, ο Βρούτσης σχολίασε:

«Η πρόταση έρχεται από τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ρωτώντας τον Υπουργό Αθλητισμού αν εχει τη στήριξη. Η υπογραφή η δική μου απλόχερη, απόλυτη στήριξη. Ναι, θα πάμε το 2028 για αυτό το μεγάλο Πρωτάθλημα στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ.

Δώσαμε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ, οι πισίνες έχουν γίνει υπερσύγχρονες, τα έργα τελειώνουν μέχρι το τέλος του 2026 και ίσως και πιο νωρίς. Θα έχουμε να επιδείξουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις ακόμα και από αυτές που βλέπω στη Μαδέιρα και στη Σιγκαπούρη. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε το χρυσό να σηκώνεται και από τις δύο πλευρές».