Το στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου και τρία σημεία στις ιταλικές Άλπεις θα φιλοξενήσουν παράλληλα την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026 άρχισε την Τετάρτη (4/2) και τα απρόοπτα δεν έλειψαν στο αγώνισμα του κέρλινγκ.

Όμως το ολυμπιακό κίνημα περιμένει την Τελετή Έναρξης των Αγώνων, που θα γίνει στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου την Παρασκευή (6/2, 21:00) και θα είναι το τελευταίο event με διεθνή χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί στην ιστορική έδρα της Μίλαν και της Ίντερ, καθώς το καλοκαίρι θα κατεδαφιστεί.

Όμως η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων αποφάσισε να ενστερνιστεί την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή Μάρκο Μπάλιτς και να υπάρξουν παράλληλα Τελετές Έναρξης σε τέσσερα σημεία, όπου θα φιλοξενηθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η «καρδιά» θα είναι το Μιλάνο και το στάδιο «Σαν Σίρο», όμως την ίδια στιγμή η ολυμπιακή φλόγα θα φωτίσει τρεις τοποθεσίες των Άλπεων: την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο, το Λιβίνιο (για τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο Μπόρμιο) και τον Πρεντάτσο.

Θα ανάψουν δύο ολυμπιακοί βωμοί σε Μιλάνο και στα στην Κορίνα ντ' Αμπέτσο, ενώ και στα τέσσερα σημεία θα γίνει παρέλαση των χωρών.

Words are not enough to describe him… Andrea Bocelli’s singing equals automatic goosebumps. 🥹✨



In just seven days, he’ll be performing at the #MilanoCortina2026 Opening Ceremony.



🤩 There’s nothing like being there in person! 🎟️ Tickets for the next one at Milano San Siro… pic.twitter.com/9hgetN88Y0 January 30, 2026

Οι Ιταλοί προχώρησαν σε αυτή την ιδέα, θέλοντας να δείξουν τον πολυκεντρικό χαρακτήρα των Αγώνων και παράλληλα, να δώσουν την ευκαιρία στους αθλητές να πάρουν μέρος στην Τελετή Έναρξης, παρά την απόσταση από την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας.

Για να καταλάβετε, η Κορτίνα ντ' Αμπέτσο βρίσκεται στα βορειανατολικά της Ιταλίας, στα σύνορα με την Αυστρία και σε απόσταση άνω των 250 χλμ. από το Μιλάνο.

Η κεντρική ιδέα της Τελετής Έναρξης ενώνει δύο κόσμους, της πόλης και τους Δομολίτες, την οροσειρά των Άλπεων στη βορειοανατολική Ιταλία.

Όπως διευκρινίστηκε κάθε εθνική αντιπροσωπεία θα έχει δύο σημαιοφόρους, επιτρέποντάς τους να είναι παρόντες σε διαφορετικές ομάδες, ενώ η διοργανώτρια Ιταλία, δεν θα έχει λιγότερους από τέσσερις σημαιοφόρους.

Aπό 206 μέχρι 2.026 ευρώ τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια για την Τελετή Έναρξης είναι τσουχτερά, τα πιο φθηνά κοστίζουν 206 ευρώ και τα πιο ακριβά φθάνουν στα 2.026 ευρώ! Αντίστοιχα, τα εισιτήρια για την Τελετή Λήξης της 22ης Φεβρουαρίου, που θα γίνει στο ρωμαϊκό θέατρο της Βερόνα, κοστίζουν από 950 μέχρι 2.900 ευρώ!



