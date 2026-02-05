Oι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν με διακοπή ρεύματος στο κέρλινγκ

Με πτώση τάσης και διακοπή ρεύματος στη διάρκεια διεξαγωγής του κέρλινγκ, άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα στους Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», άνοιξε την Τετάρτη (4/2), με τα αγωνίσματα του κέρλινγκ, ενώ η Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Όμως η πρεμιέρα των Αγώνων στο κέρλινγκ, είχε ένα απρόοπτο, καθώς στην εγκατάσταση υπήρξε διακοπή ρεύματος.

Συγκεκριμένα για οκτώ περίπου λεπτά υπήρξε πτώση τάσης, τα φώτα έσβησαν, φέρνοντας αμηχανία στους συμμετέχοντες, που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραμείνουν στον πάγο και να γλιστούν, διατηρώντας τον εαυτό τους σε φόρμα, συγκεντρωμένο και αρκετά ζεστό για την επανέναρξη του αγώνα.

Το κέρλινγκ στην Κορτίνα, με οκτώ ομάδες να αγωνίζονται σε μικτά διπλά, ξεκίνησε δύο ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Αγώνων της Παρασκευής στο Μιλάνο.

Όμως αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διοργανωτές. Οι καιρικές συνθήκες, που προκλήθηκαν από τις χιονοπτώσεις στις κορυφές της Κορτίνα ντ' Αμπέτσο, υποχρέωσαν τους διοργανωτές να ακυρώσουν τον πρώτο επίσημο αγώνα κατάβασης γυναικών, που ήταν προγραμματισμένος για την Πέμπτη (5/2).

Αρχή με τον Αγγέλη η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές κι αθλήτριες. Είναι οι: Αλέξανδρος Γκιννής (Αλπικό Σκι), Μαρία Ελένη Τσιόβολου (Αλπικό Σκι), Απόστολος Αγγέλης (Δρόμοι Αντοχής), Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου (Δρόμοι Αντοχής) και Νεφέλη Τίτα (Δρόμοι Αντοχής).

Την αρχή θα κάνει ο Απόστολος Αγγέλης την Κυριακή (8/2, 13:30-14:50) στα 10km+10km Σκίαθλον, που θα γίνουν στο Tesero Cross Country Skiing Stadium.

