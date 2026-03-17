Απίθανη φάση στο 42ο λεπτό του Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο/Γκλιμτ, με την κεφαλιά του Μπιόρτουφτ να χτυπά δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι!

Έχοντας μείνει πίσω στο σκορ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με κεφαλιά του Ινάσιο στο 34', η Μπόντο/Γκλιμτ άγγιξε την ισοφάριση οκτώ λεπτά αργότερα, ωστόσο ο Μπιόρτουφτ είδε την κεφαλιά του να χτυπά δύο φορές στο ίδιο δοκάρι! Βλέπετε, η μπάλα κατέληξε στην οριζόντια δοκό, πήρε ύψος και πέφτοντας χτύπησε πάλι επάνω της, στερώντας με... ψυχοβγαλτικό τρόπο το γκολ στους Νορβηγούς...