Σπόρτινγκ - Μπόντο/Γκλιμτ: Κεφαλιά χτύπησε δύο φορές στο ίδιο δοκάρι
Απίθανη φάση στο 42ο λεπτό του Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο/Γκλιμτ, με την κεφαλιά του Μπιόρτουφτ να χτυπά δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι!
Έχοντας μείνει πίσω στο σκορ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με κεφαλιά του Ινάσιο στο 34', η Μπόντο/Γκλιμτ άγγιξε την ισοφάριση οκτώ λεπτά αργότερα, ωστόσο ο Μπιόρτουφτ είδε την κεφαλιά του να χτυπά δύο φορές στο ίδιο δοκάρι! Βλέπετε, η μπάλα κατέληξε στην οριζόντια δοκό, πήρε ύψος και πέφτοντας χτύπησε πάλι επάνω της, στερώντας με... ψυχοβγαλτικό τρόπο το γκολ στους Νορβηγούς...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.