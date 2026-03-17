Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Κουίνσι Πρόμες παραδέχτηκε πως μαχαίρωσε τον ξάδερφό του το 2020.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά το περιστατικό, ο Κουίνσι Πρόμες παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του σε οικογενειακή γιορτή που έγινε τον Ιούλιο του 2020. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης, του Άγιαξ και της Σπαρτάκ Μόσχας, μεταξύ άλλων, είναι στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2025, έχοντας καταδικαστεί σε ενάμιση χρόνο για το μαχαίρωμα και σε άλλη μία εξαετία για την εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών!

Τώρα, ο 34χρονος Ολλανδός εκπροσωπείται από το διάσημο δίδυμο δικηγόρων, Γκερτ-Γιαν και Κάρι Νουπς, οι οποίοι ανέφεραν πως «ο κύριος Πρόμες μαχαίρωσε μία φορά με έναν σουγιά». Όλα είχαν ξεκινήσει μετά από κατηγορίες του ποδοσφαιριστή προς τον ξάδερφό του για κλοπή κοσμημάτων, με καυγά να ξεσπά στη συνέχεια.

Από πλευράς Πρόμες, αναφέρεται πως η επίθεση έγινε υπό πίεση και ενδεχομένως σε θέση αυτοάμυνας, με τον άλλοτε διεθνή μεσοεπιθετικό να αλλάζει στάση καθώς αρχικά είχε αρνηθεί να καταθέσει. Κάτι που σύμφωνα με τις πληροφορίες μετάνιωσε, με αποτέλεσμα να «έχει χάσει την πίστη του στο σύστημα της δικαιοσύνης και να λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη».