Αθλητές κι αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο- Κορτίνα», δεν ήξεραν σε τι χρησίμευε ο μπιντές, που υπάρχει στο μπάνιο των δωματίων στο Ολυμπιακό Χωριό.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» άνοιξε με το κέρλινγκ την Τετάρτη (4/2), όμως όλοι περιμένουν την Τελετή Έναρξης, που θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι εγκαινίασε το κεντρικό Ολυμπιακό Χωριό, που τα τελευταία 24ωρα απέκτησε ζωή, με αθλήτριες κι αθλήτριες να μπαίνουν σε αυτό.

Εκεί για τους περισσότερους υπήρχε μια έκπληξη στα δωμάτιά τους, καθώς στο μπάνιο υπάρχει μπιντές. Το 97% των ιταλικών νοικοκυριών διατηρεί τον μπιντέ, όμως γι' άλλους είναι κάτι άγνωστο.

Πολλοί βλέποντας το άγνωστο γι' αυτούς αντικείμενο το ονόμασαν «περίεργο νεροχύτη»! Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι η λεκάνη με τις υδραυλικές λαβές είχε τοποθετηθεί σκόπιμα εκεί για να καθαρίζει θερμαντικά εργαλεία!

Χαρακτηριστικό ήταν το βίντεο που ανέβασε η πρωταθλήτρια του πατινάζ, Ιβάν Μπλόντι, η αθλήτρια από τον Καναδά έκανε μια ξενάγηση στο δωμάτιό της και δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν αντίκρισε τον μπιντέ στο μπάνιο.

Αμερικανίδα σπρίντερ φάνηκε αρκετά προβληματισμένη και μοιράστηκε τις αμφιβολίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «είναι αυτός ένας δεύτερος νιπτήρας για να πλένεις τα πόδια σου μετά τον αγώνα;» αναρωτήθηκε.

Παίκτης του χόκεϊ είχε επίσης απορίες, λέγοντας: «Δεν κατάλαβα ακριβώς σε τι χρησίμευε, μετά ένας εθελοντής μου εξήγησε τα πάντα».

To Ολυμπιακό Χωριό στην Κορτίνα θα φιλοξενήσει 1.100 αθλητές και αξιωματούχους, ξενοδοχεία και αλπικά καταλύματα στην Αντερσέλβα και το Μπόρμιο θα φιλοξενήσουν από 400 συμμετέχοντες το καθένα, ενώ σχεδόν 1.000 άτομα θα παραμείνουν στο Λιβίνιο.