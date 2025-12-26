Bobsleigh σημαίνει Τζαμάικα και «Cool Runnings»

Το luge, το skeleton και βέβαια το bobsleigh είναι τα λεγόμενα αγωνίσματα ολίσθησης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και στο «Μιλάνο Κορτίνα 2026» αναμένονται έντονες συγκινήσεις.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» πλησιάζουν, στην Ιταλία συνεχίζεται η λαμπαδηδρομία, με τη φλόγα των Αγώνων να φθάνει στις 6 Φεβρουαρίου στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου για την Τελετή Έναρξης και την αυλαία να πέφτει στις ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Βερόνα στις 22 Φεβρουαρίου.

Τα αγωνίσματα ολίσθησης, το luge, το skeleton και το bobsleigh, αυτά δηλαδή που γίνονται με έλκηθρο στον πάγο, είναι από τα πλέον εντυπωσιακά στο πρόγραμμα των Αγώνων. Αν κι από πρώτης άποψης τα τρία αγωνίσματα μοιάζουν, απεναντίας έχουν σημαντικές διαφορές που καθιστούν κάθε αγώνα μοναδικό. Πάμε να δούμε το καθένα ξεχωριστά.

Skeleton

Το Skeleton είναι ατομικό άθλημα και ο διαγωνιζόμενος αθλητής οδηγεί ένα μικρό έλκηθρο κι ενώ βρίσκεται μπρούμυτα με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο αθλητής ξεκινά τη διαδρομή του τρέχοντας για περίπου 40 μέτρα, πριν πάρει θέση στο έλκηθρο, με το οποίο μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες μεγαλύτερες των 140 χλμ. την ώρα.

Είναι το πιο αργό από τα τρία αθλήματα ολίσθησης, καθώς η θέση οδήγησης του skeleton με το πρόσωπο προς τα κάτω και το κεφάλι πρώτα είναι λιγότερο αεροδυναμική.

POV : tu fais du skeleton à 150 km/h 💨#JeuxOlympiques pic.twitter.com/VgckzWvTjW — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) December 23, 2025

43 μέτρα ανά δευτερόλεπτο με το Luge

To Luge είναι ατομικό και για δύο αθλητές, που κάθονται σε ύπτια θέση, με τα πόδια μπροστά στο έλκηθρο. Ο αθλητής στο luge αρχίζει την προσπάθειά του καθιστός, δίνοντας την αρχική ώθηση στο έλκηθρο από τις λαβές που βρίσκονται στην μπάρα εκίννησης.

Τα αγωνιστικά έλκηθρα ζυγίζουν 21–25 κιλά για το ατομικό και 25-30 κιλά για το διπλό, μπορούν να πιάσουν ταχύτητες άνω των 140 χλμ., με τον αυστριακό, Μάνουελ Πφίστερ να φθάνει σε μέγιστη ταχύτητα 154 χλμ. ανά ώρα (43 μέτρα ανά δευτερόλεπτο) σε αγώνα του στον Καναδά το 2010.

Δείτε πώς κινείται πάνω στο έλκηθρο ο δύο φορές Ολυμπιονίκη στο Βανκούβερ το 2010 και στο Σότσι το 2014, Φέλιξ Λοχ.

🛷 Ready for an adrenaline-packed POV Luge run with the legendary 6-time Luge World Champion, Felix Loch? 🏆 Join the Champion for a thrilling ride down the heart-pounding World Championships’ track in Altenberg! 🌬️🚀 Hold on tight as Felix takes you through the twists, turns,… pic.twitter.com/32IzfLIUzm January 24, 2024

Bobsleigh σημαίνει Τζαμάικα και «Cool Runnings»

Το Bobsleigh έχει τη μεγαλύτερη ολυμπιακή παράδοση από όλα τα αθλήματα ολίσθησης, έχοντας συμπεριληφθεί σε κάθε πρόγραμμα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι αθλητές γλιστρούν στην διαδρομή σε καθιστή θέση σε ένα έλκηθρο με ψηλή πλευρά, αφού αναπτύξουν ταχύτητα τρέχοντας στα πρώτα 50 μέτρα περίπου.

Οι αθλητές κατευθύνουν το έλκηθρο χρησιμοποιώντας σχοινιά., ενώ ο αθλητής στο πίσω μέρος του έλκηθρου μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει φρένα για να επιβραδύνει την κατάβαση, αν κι αυτά σπάνια γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή όλα μέσα.

Στο Bobsleigh αγωνίζεται και η αγαπημένη μας Τζαμάικα, με την πρώτη ιστορική της πρώτη παρουσία στο Bobsleigh τεσσάρων ατόμων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στο Κάλγκαρι.

Jamaica made history at Calgary 1988 with a debut at the Olympic Winter Games. They competed in one sport... bobsleigh. The rest is history! 🤩



On this day 37 years ago, the four-man team slid their first run and set their fastest time of 58.04 seconds. ⏱️#OTD | #Bobsleigh |… pic.twitter.com/SLgSc8lGw3 — The Olympic Games (@Olympics) February 27, 2025

Οι Ντάντλεϊ Στόουκς, Ντέβον Χάρις, Μάικλ Γουάιτ και Κρις Στόουκς συνέθεσαν την ιστορική ομάδα και το πρώτο τους εγχείρημα, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1993, με την ταινία «Cool Runnings».

Το Bobsleigh πλέον έχει τη δική του παράδοση στην Τζαμάικα και οι συνεχιστές των «Cool Runnings» κατακτούν και μεγάλους στόχους.

Πριν από μερικές εβδομάδες ήρθε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Whistler Sliding Centre του Καναδά και στο Κύπελλο Βόρειας Αμερικής, που αποτέλεσε κι ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης στους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Κορτίνα-Μιλάνο 2026».