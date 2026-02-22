Στρεφέτσα: «Έπρεπε να παίζω περισσότερο στον Ολυμπιακό»

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα μίλησε ενόψει του αγώνα της Πάρμα με τη Μίλαν (22/2, 19:00), αναφερόμενος και στην θητεία του στον Ολυμπιακό.

Έτοιμος να βοηθήσει όσο και αν χρειαστεί την Πάρμα για ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Σαν Σίρο» απέναντι στη Μίλαν απόψε (22/2, 19:00) είναι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού που έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον ιταλικό σύλλογο και μέχρι στιγμής μετράει 2 συμμετοχές (126') στην Serie A, μίλησε ενόψει του σημερινού αγώνα.

Αρχικά, ο 28χρονος Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στη θητεία του στους Πειραιώτες, λέγοντας πως ήταν όνειρό του να παίξει στον Ολυμπιακό και το Champions League, ωστόσο έπρεπε να αγωνίζεται περισσότερο για να δείξει τι αξίζει. Έπειτα, μίλησε και για το παιχνίδι με τους Ροσονέρι.

«Ο Ολυμπιακός ήταν ένα όνειρο, δεμένο με την επιθυμία να παίξω στο Champions League, μια παιδική συγκίνηση. Μετά υπήρχε η ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα σχέδιο όπως η Πάρμα. Έπρεπε να παίζω περισσότερο και να αποδείξω την αξία μου.

Ήταν το σωστό πλαίσιο για να επιστρέψω στην Ιταλία. Γνωρίζω καλά τη Serie A. Η Πάρμα είναι μια νεανική ομάδα αλλά με πολύ ταλέντο. Διασκεδάζουμε στο κέντρο, προσπαθώντας να παίξουμε και να σκοράρουμε. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές νίκες, αλλά δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε γιατί υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε.

Ο προπονητής μου ζητά να είμαι ελεύθερος, να παίξω, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να μπω ανάμεσα στις γραμμές. Προσπαθώ να το κάνω αυτό. προς το παρόν, δουλεύουμε καλά και προχωράμε με το όραμά μας. Το να παίζουμε εναντίον της Μίλαν στο San Siro είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Δουλεύουμε σκληρά αυτές τις μέρες, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για να προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε»