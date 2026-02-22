Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο του για τη στήριξη κι έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό στον τελικό με 68-79 και το τριφύλλι έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο τρόπαιο για το 2026.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας για να την στηρίξει, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια των στόχων των Πειραιωτών.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού

«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας. Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά», έγραψαν χαρακτηριστικά.