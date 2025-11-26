Η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε στα Καλάβρυτα την πρώτη ημέρα της Λαμπαδηδρομίας

Από την Αρχαία Ολυμπία η πρώτη ημέρα της λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026, κατέληξε στα Καλάβρυτα.

Σε κλίμα συγκίνησης και τιμής, η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, έφθασε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην ηρωική πόλη των Καλαβρύτων, όπου και θα διανυκτερεύσει, ολοκληρώνοντας την πρώτη ημέρα της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους.

Η Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία και το Αρχαιολογικό Μουσείο, με πρώτο λαμπαδηδρόμο τον Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος, μαζί με την Ολυμπιονίκη της Ιταλίας Στεφανία Μπελμόντο, κατευθύνθηκαν προς το μνημείο του Pierre de Coubertin.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της Φλόγας όπου ο Ιταλός θρύλος του luge Armin Zoggeler παρέδωσε τη Φλόγα στον Έλληνα Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, Δημοσθένη Ταμπάκο, ο οποίος έτρεξε μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, συνοδευόμενος από τους Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Νίκο Σκιαθίτη, Γιάννη Τσίλη και Στέργιο Παπαχρήστο, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη διαδρομή.

Η πομπή συνέχισε προς τον Πύργο, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε μια εντυπωσιακή τελετή. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα Ολυμπιακά αθλήματα, ενώ ο Ολυμπιονίκης και μέλος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ Δημήτρης Μούγιος παρέδωσε συμβολικά δώρα στον Δήμαρχο Πύργου.

Στη συνέχεια, η Φλόγα πέρασε από τη Λαμπεία και την Κλειτορία, όπου οι τοπικοί κάτοικοι την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και ολοκληρώθηκε στην κεντρική πλατεία Καλαβρύτων μπροστά από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Την Πέμπτη (27/11) η Φλόγα θα αναχωρήσει από τα Καλάβρυτα και θα διασχίσει την Πάτρα, τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Αγρίνιο και θα καταλήξει στο Καρπενήσι, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα μηνύματα ειρήνης και ενότητας.



