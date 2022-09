Τρόμος στη Ταϊβάν κατέρρευσε η οροφή σε γεμάτο αθλητές γήπεδο μπάντμιντον (vid)

Σκηνές τρόμου στην Ταϊβάν με αθλητές του μπάντμιντον την ώρα που έκαναν προπόνηση να βλέπουν την οροφή του σταδίου να καταρρέει μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 6.9 Ρίχτερ.

Τον τρόμο έζησαν αθλητές του μπάντμιντον που έκαναν προπόνηση στην Ταϊβάν. Συγκεκριμένα την στιγμή του ισχυρότατου σεισμού των 6.9 Ρίχτερ, η οροφή του σταδίου κατέρρευσε σαν να ήταν ντόμινο, με τους αθλητές να τρέχουν να σωθούν.

Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.



