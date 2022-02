Η περασμένη Κυριακή είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του ο Βαν Τζέφερσον.

Η 13η Φεβρουαρίου θα είναι μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη ζωή του Βαν Τζέφερσον.

Ο άσος των Λος Αντζελες Ραμς έζησε μέσα σε λίγη ώρα δύο απίστευτα συναισθήματα. Το πρώτο ήταν ότι κατέκτησε το Super Bowl με την ομάδα του.

Το δεύτερο ότι έγινε για τρίτη φορά πατέρας! Στην διάρκεια των πανηγυρισμών ήταν μαζί του τα δύο του παιδιά, καθώς η γυναίκα του ετοιμαζόταν να γεννήσει στο νοσοκομείο. Πήγε να παίξει τον σημαντικότερο αγώνα της ζωής του και μόλις πήρε αγκαλιά τα δύο του παιδιά, μια υπάλληλος της ομάδας τον ενημέρωσε πως η γυναίκα του γεννάει!

This is awesome: @NFLFilms captured the moment when Van Jefferson found out his wife was in labor.



PR staffer: “Van, Van! Your wife is giving birth right now.”



What a moment. pic.twitter.com/rOKFMwDAJJ