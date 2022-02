Πριν την έναρξη του τελικού, την παρουσίαση των Λος Άντζελες Ραμς και Σινσινάτι Μπένγκαλς έκανε ο ηθοποιός Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Ποιος θα μπορούσε πέραν του «The Rock» να κάνει την τέλεια εισαγωγή για τον σπουδαίο τελικό του Super Bowl LVI μεταξύ Λος Λος Άντζελες Ραμς και Σινσινάτι Μπένγκαλς;

Ο πρώην παλαιστής που πλέον είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Hollywood, πρόσφερε μια πραγματικά συγκλονιστική εισαγωγή για το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.

Φορώντας ένα πολύ κολλητό μπορντό μπλουζάκι και ασορτί παντελόνι, έφτασε στο κέντρο του γηπέδου για να ξεσηκώσει τους οπαδούς μέσα στο SoFi Stadium με μια συγκλονιστική ομιλία.

«Επιτέλους, το Super Bowl επέστρεψε στο Λος Άντζελες. Εφτασε η στιγμή για όλους εμάς εδώ αλλά και τους εκατομμύρια θαυμαστές που παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο να γίνουμε μάρτυρες ενός συγκλονιστικού αγώνα, με απίστευτους παίκτες που θα αφήνουν κάθε φορά ιδρώτα, κότσια, περηφάνια και κληρονομιά σε αυτό το ιερό γήπεδο γιατί αυτό είναι αυτό που κάνουν οι πρωταθλητές - κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να πω, επιτέλους, ήρθε η ώρα για το Super Bowl!», ανέφερε ο 49χρονος «The Rock».

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παρευρισκόμενοι θεατές ξετρελάθηκαν μετά την επική στιγμή και οι θεατές που παρακολουθούσαν από το σπίτι ήταν εξίσου εντυπωσιασμένοι. Θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποθέωσαν τον «The Rock» για την παθιασμένη και παρακινητική ομιλία του.

New rule @NFL. When @TheRock is at the #SuperBowl, both teams should be required to have him suit up for an equal amount of plays. 🏈🙌🏾 February 13, 2022

What the hell the rock doing kick the damn ball offf 😂😂😂 — CARLOS HAHA DAVIS (@HaHaDavis) February 13, 2022

Yep that intro was fire by the Rock!!! Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 13, 2022

Ayo they just got the Rock on the field with the teams 😭 — Alex Caruso (@ACFresh21) February 13, 2022