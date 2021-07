Όλα όσα έγιναν στο φετινό Red Bull Art Of Motion! (pics & vid)

Ένα παγκόσμιο event που είχε τα πάντα: Tους 18 καλύτερους freerunners του κόσμου, τις πιο ιδιαίτερες πίστες, τις πιο δυνατές «μονομαχίες» και δύο νέους πρωταθλητές! Το Gazzetta ήταν εκεί!

Σε ένα εντυπωσιακά στημένο σκηνικό πάνω στη θάλασσα, που θύμιζε κάπως την... προ-covid ζωή μας, αλλά με μεγάλη προσοχή και ασφάλεια, διεξήχθη το Red Bull Art Of Motion 2021 στο Μικρολίμανο και προσέφερε δυνατές συγκινήσεις!

Στην πιο ιδιαίτερη πίστα που έχει στηθεί ποτέ στο παγκόσμιο αυτό event, 18 freerunners πήραν θέση και προσέφεραν μοναδικά και φοβερά άλματα, πάνω σε δύο ιστιοφόρα. Την παράσταση, πάντως, φρόντισε να «κλέψει» το ελικόπτερο της Red Bull πριν την έναρξη του διαγωνισμού ακόμα, με τα εκπληκτικά ακροβατικά που έκανε, με το κοινό να αναφωνεί και να χειροκροτεί. Το γνωστό συγκρότημα REC φρόντισε να ψυχαγωγήσει τον κόσμο που παραβρέθηκε στο event με τα τραγούδια του.

Στα του αγώνα, οι 18 freerunners τοποθετήθηκαν σε τρεις start lists και οι δύο που είχαν την καλύτερη βαθμολογία σε κάθε μία από αυτές, προκρίθηκαν στον τελικό, όπου ένα από τα φαβορί και πρωταθλητής του Red Bull Art Of Motion 2019, Ντίντι Αλάουι, τέθηκε νοκ άουτ από το πρώτο κιόλας δύσκολο flip που επιχείρησε να κάνει.

Νικητής τόσο της διοργάνωσης, όσο και του Best Trick Male, ήταν ο 22χρονος Πολωνός, Κρίστιαν Κοβαλέφσκι, που «μάγεψε» κριτές και θεατές με κάποια από τα πιο δύσκολα και περίπλοκα runs του Red Bull Art of Motion. Μιλώντας μετά την νίκη του στο Gazzetta, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος! Πέρασα κάποιες δυσκολίες με τη μέση μου, γιατί δεν μπορούσα να προπονηθώ κανονικά κι έπαθα υποτροπή τρεις εβδομάδες πριν το event. Δεν ήμουν σίγουρος αν έρθω, αλλά εδώ είμαι τελικά! Επίσης, τραυματίστηκα στο γόνατο, ενώ το χειμώνα κόλλησα και κορονοϊό και ήμουν πολύ άσχημα, είχα πολύ πυρετό και νόμιζα ότι θα πεθάνω, χωρίς πλάκα. Γενικά, δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα, εκτός από αυτή τη διοργάνωση. Ίσως τώρα αλλάξουν όλα. Τώρα, θα πάρω τρεις μήνες off να ηρεμήσω! (γέλια)».

Ο Κρίστιαν Κοβαλέφσκι, που ήρθε για πέμπτη φορά στη χώρα μας, υποστήριξε ακόμη πως χωρίς τους χορηγούς, δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα. «Με βοηθούν πολύ. Κάνω πολύ κουλ πράγματα με την Red Bull, έχουμε πολύ ωραία projects, την τελευταία φορά πήγαμε στο δάσος, τον προηγούμενο μήνα ήμασταν στο Βερολίνο. Έχω τέτοια οικονομική στήριξη, που δεν χρειάζεται να κάνω άλλη δουλειά. Το παρκούρ είναι η μόνη μου δουλειά. Εστιάζω μόνο σε αυτό και στο να γίνομαι καλύτερος».

Στην Πολωνία «έχουμε κόσμο που προπονείται σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ακριβή αριθμό. Έχουμε, όμως, παιδιά που είναι σε τοπ επίπεδο, αλλά δεν πάνε σε διαγωνισμούς. Παλαιότερα, ίσως και να ήταν πιο δημοφιλές στη χώρα μου». Η έμπνευσή του; «Μού άρεσε να σκαρφαλώνω σε δέντρα και σε σκεπές σπιτιών. Κατάγομαι από ένα χωριό, που είχε μόλις 40 κατοίκους, οπότε καταλαβαίνετε για πόσο μικρό μιλάμε! (γέλια) Στα 13 μου είδα έναν τύπο στο σχολείο να κάνει ένα front flip στα σκαλιά και είπα "ουάου, αυτό είναι κουλ, θέλω να το δοκιμάσω". Στη συνέχεια, αρχίσαμε να προπονούμαστε μαζί. Εκείνος σταμάτησε, αλλά εγώ συνέχισα».

Όσο για την αντίδραση των γονιών του, όταν τους είπε ότι θέλει να ασχοληθεί με το παρκούρ; «Ωχ! (γέλια) Ήταν πολύ δύσκολο! Ειδικά όταν έσπασα το πόδι μου, κάνοντας double flip από μια ταράτσα. Είχα μπελάδες, άφησα το σχολείο, επειδή έκανα προπονήσεις, έπαιρναν τους γονείς μου τηλέφωνο και δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι. Η μητέρα μου με έγραψε σε μαθήματα breakdance, για να σταματήσω από το παρκούρ, αλλά δεν έπιασε (γέλια). Έβλεπαν ότι δεν μπορούσα να το αφήσω. Νομίζω πως πια είμαι ο μόνος στην Πολωνία που ζει από αυτό».

Από την άλλη, η Νόα Ντιορτζίνα από την Ολλανδία, στα 16 της μόλις χρόνια, ήταν η νικήτρια στην κατηγορία των γυναικών, αλλά και η νεότερη αθλήτρια που κέρδισε ποτέ το διαγωνισμό! «Δεν ξέρω ακριβώς πως αισθάνομαι! Δεν το περίμενα. Απλά ζω τη στιγμή και το απολαμβάνω!», είπε μιλώντας στο Gazzetta.

«Ήταν ένας πολύ κουλ διαγωνισμός, με τους κορυφαίους freerunners από όλο τον κόσμο! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Εκείνη την ώρα δεν σκεφτόμουν τίποτα, έκανα απλά το κομμάτι μου! Προσπαθούσα να μπω και στον ρυθμό του κομματιού, γιατί η προσοχή μου αποσπάται εύκολα, οπότε η μουσική με βοήθησε», πρόσθεσε ακόμη. Όσο για την έμπνευσή της, σχολίασε πως «έβλεπα βιντεάκια στο YouTube κι έλεγα πως "αυτό είναι για μένα, θα το δοκιμάσω!"».

Πάντως, το Best Trick Female What’s Up Cosmote κατέληξε στα χέρια της συνομήλικής της και δεύτερης στην κατηγορία των γυναικών, Λιλού Ρουέλ, για το double cork που έκανε.

Με ανώτατο όριο τους 500 πόντους, οι αθλητές του Red Bull Art of Motion βαθμολογήθηκαν βάσει πέντε κριτηρίων: τη δημιουργικότητα, τη ροή, την εκτέλεση και τη συνολική απόδοση.

Ο κριτής και πρώην νικητής του Red Bull Art of Motion, Τζέισον Πολ, ανέφερε για το φετινό διαγωνισμό: «Ήταν η πιο μοναδική πίστα που έχει δημιουργηθεί ποτέ για το Red Bull Art of Motion. Το σκάφος είναι από τη φύση του πολύ στενό και έτσι οι αθλητές έπρεπε να είναι πολύ πιο ακριβείς στην εκτέλεση των δύσκολων κινήσεών τους. Παρόλα αυτά, είδαμε tricks σε αυτό το διαγωνισμό που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, καθώς οι freerunners γνωρίζοντας ότι θα προσγειώνονταν στο νερό αν έκαναν λάθος, πίεζαν τους εαυτούς τους στο όριο».

Ο sports director του Red Bull Art of Motion, Νίκο Βλτσεκ, δήλωσε: «Το Red Bull Art of Motion έχει γίνει γνωστό επειδή προκαλεί τους freerunners και τους πιέζει για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο άθλημα. Τι καλύτερος τρόπος λοιπόν από το να δημιουργείς το πρώτο πλωτό playground στον κόσμο. Περάσαμε καλά σκεπτόμενοι την ιδέα, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε ένα τόσο δυνατό αποτέλεσμα – κάθε αθλητής ανέβασε πραγματικά το επίπεδό του».

Τα αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2021





Κατηγορία Ανδρών:

Κρίστιαν Κοβαλέφσκι (Πολωνία)

Έντουαρντ Σκοτ (Μεγάλη Βρετανία)

Άρτσι Αρόγιαν (Ρωσία)

Κατηγορία Γυναικών:

Νόα Ντιορτζίνα (Ολλανδία)

Λιλού Ρουέλ (Γαλλία)

Ελίζ Μπίκλεϊ (Μεγάλη Βρετανία)

Εκατοντάδες συμμετέχοντες από 50 χώρες δήλωσαν συμμετοχή στον online και onsite προκριματικό με τον Krystian και τη Νoa να παίρνουν τη θέση τους στο hall of fame του Red Bull Art of Motion.Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και τη MINI, μεταδόθηκε ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6HD. Tην ίδια στιγμή εντυπωσιακές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από το www.redbullartofmotion.com, και το Red Bull TV (διαθέσιμο για τηλεοράσεις με σύνδεση στο internet, κονσόλες gaming, κινητά και άλλα. Για πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών: redbull.tv/apps.

Με τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Πειραιά

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

Ακολούθησε τη δράση: www.redbullartofmotion.com & www.facebook.com/rbafm #redbullartofmotion