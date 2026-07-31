Πρωταθλητής Ευρώπης στα όπτιμιστ ο Νίκος Παππάς!

Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία όπτιμιστ για το 2026 αναδείχθηκε ο Νίκος Παππάς.

Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2025. Κορυφαίος Νέος ιστιοπλόος στον κόσμο το 2025. Και πρωταθλητής Ευρώπης το 2026. Αυτός είναι ο Νίκος Παππάς, το καμάρι της Βόνιτσας. Ένα αυθεντικό ταλέντο που με το σπαθί του βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου στην κατηγορία Οπτιμιστ.

Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη Γκντίνια της Πολωνίας, ο Νίκος Παππάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μόλις με 23 βαθμούς ποινής πανάξια ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Συμμετείχαν 170 σκάφη από 49 χώρες και ο Παππάς ήταν 1ος και στο open και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!

Στις 8 ιστιοδρομίες που έγιναν ο Ελληνας αθλητής ήταν σταθερός και κατάφερε να ανταποκριθεί ανάλογα παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις του αέρα. Ο Παππάς απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από τους ξένους σχολιαστές και χειροκροτήθηκε από τους αντιπάλους του και τους προπονητές τους. Πρόκειται για έναν ιστιοπλόο με τεράστιες δυνατότητες και το μέλλον του ανήκει.

Οι θέσεις του Παππά ήταν 11 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 1, 3, 2, 1, 5, 8 και 3 αντίστοιχα. Τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026 ακολούθησαν ο Ιταλός Τζ. Νίμπι με 39 βαθμούς και ο Ισπανός Λ. Γκαρίντο με 48 βαθμούς.

Πολύ καλά τα πήγε και ο Ιωάννης Ζαβλανός, ο οποίος τερμάτισε 9ος με 60β., ενώ ο Σπυρίδων Δημητριάδης τερμάτισε 12ος με 71β. και ο Ιωάννης Ζιώργας 40ος με 149 βαθμούς.

Στα κορίτσια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ η οποία τερμάτισε στην 7η θέση με 68 βαθμούς μεταξύ 122 σκαφών από 47 χώρες. Στις οκτώ ιστιοδρομίες που έγιναν τα πλασαρίσματά της ήταν 9, 4, 7, 10 40 (την αφαίρεσε), 17, 9 και 12 αντίστοιχα.

Η Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου ήταν 36η με 165β. και η Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ 55η με 177 βαθμούς.