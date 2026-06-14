Με Γεωργιάδου και Γκουντούρα στο ευρωπαϊκό ξιφασκίας

Οι Δέσποινα Γεωργιάδου και Δώρα Γκουντούρα αγωνίζονται στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξιφασκίας στο στο Αντονί της Γαλλίας.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου καi η Δώρα Γκουντούρα ηγούνται της εθνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξιφασκίας ανδρών και γυναικών που αρχίζει την Τρίτη (16/6) στο Αντονί της Γαλλίας, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, στο Αθλητικό Κέντρο Eric Tabarly.

Η διοργάνωση επρόκειτο αρχικά να φιλοξενηθεί στο Ταλίν της Εσθονίας, ωστόσο μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Παράλληλα, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της γαλλικής ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα, που έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε το περσινό φθινόπωρο θα αγωνιστούν στη σπάθη γυναικών στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Οι αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας Fencing tv .

H ελληνική αποστολή

Σπάθη γυναικών

Δέσποινα Γεωργιάδου

Δώρα Γκουντούρα

Άννα Καλλιόπη Κουρούση

Αικατερίνη Λύτινα

Σπάθη ανδρών

Δημήτρης Καφαταρίδης

Βασίλειος Πρεδάρης

Ξίφος μονομαχίας ανδρών

Νικόλαος Πασσιάς

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Αρτέμης Τζοβάνης

Ξίφος μονομαχίας γυναικών

Νικολέττα Χατζησαράντου

Αθηνά Μυρωνίδου Συμεωνίδου

Ανδριάνα Θεοδωροπούλου

Φανή Βαρβέρη

Ξίφος ασκήσεως γυναικών

Μαρία Ελένη Χαλδαίου

Αικατερίνη Μαρία Κοντοχριστοπούλου

Ξίφος ασκήσεως ανδρών

Νικόλαος Κοντοχριστόπουλος

Το πρόγραμμα των Ελλήνων

Ατομικά αγωνίσματα

Τρίτη 16/06/2026

08:30 : Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών

08:30 : Σπάθη Γυναικών

19:15 : Τελικοί Ξίφους Μονομαχίας Ανδρών

19:15 : Τελικοί Σπάθης Γυναικών

Τετάρτη 17/06/2026

08:30 : Ξίφος Ασκήσεως Γυναικών

08:30 : Σπάθη Ανδρών

19:15 : Τελικοί Ξίφους Ασκήσεως Γυναικών

19:15 : Τελικοί Σπάθης Ανδρών

Πέμπτη 18/06/2026

08:30 : Ξίφος Μονομαχίας Γυναικών

08:30 : Ξίφος Ασκήσεως Ανδρών

19:15 : Τελικοί Ξίφους Μονομαχίας Γυναικών

19:15 : Τελικοί Ξίφους Ασκήσεως Ανδρών

Ομαδικά αγωνίσματα

Παρασκευή 19/06/2026

09:00 : Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών

09:00 : Σπάθη Γυναικών

17:15 : Τελικοί Ξίφους Μονομαχίας Ανδρών

17:15 : Τελικοί Σπάθης Γυναικών

Σάββατο 20/06/2026

09:00 : Ξίφος Ασκήσεως Γυναικών

09:00 : Σπάθη Ανδρών

17:15 : Τελικοί Ξίφους Ασκήσεως Γυναικών

17:15 : Τελικοί Σπάθης Ανδρών

Κυριακή 21/06/2026