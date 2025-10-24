Δώρα Γκουντούρα: Η συγκινητική ανάρτηση για το πρόβλημα στο μάτι της

Η Δώρα Γκουντούρα δοκιμάζεται σωματικά και ψυχικά, λόγω του προβλήματος στο δεξί της μάτι, τι έγραψε σε ανάρτησή της.

Δύσκολες στιγμές περνά τους τελευταίους μήνες η Δώρα Γκουντούρα, με την πρωταθλήτρια της ξιφασκίας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μάτι της.

Η 28χρονη ξιφομάχος, μέλος της Team Future της Bwin, με ανάρτησή της στο instagram, ενημέρωσε μέσω ανάρτησης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, με την ίδια σε παλαιότερο story να αποκαλύπτει πως υπέστη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Στην ανάρτησή της η Γκουντούρα αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας και στάθηκε σε όσους στέκονται στο πλευρό της, γράφοντας τα εξής: «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.

Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε, αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε.

Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν».