Η Γεωργιάδου στη 12η θέση στην Τασκένδη και τώρα Αθήνα

Η Δέσποινα Γεωργιάδου δεν κατάφερε να φθάσει στο αποτέλεσμα που θα επιθυμούσε στη σπάθη γυναικών στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου της Τασκένδης, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στην κατάταξη.

Η 33χρονη ξιφομάχος στον 1ο γύρο νίκησε την Άννα Μπαστά από το Αζερμπαϊτζάν με 15-12, για την πρόκριση στα φάση των «32», όπου ξεπέρασε το εμπόδιο και της Αντζέλικα Βατόρ από την Πολωνία με 15-10.

Όμως η Γεωργιάδου δεν τα κατάφερε στη φάση των «16», γνωρίζοντας την ήττα από την Πορτογαλίδα, Λουσία Μαρτίν-Πορτουγκούες με 15-8 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια.

«Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να επαναφορτίσω, να αξιολογήσω και να προετοιμάσω το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο σπίτι» σχολίασε η Δέσποινα Γεωργιάδου, αναφερόμενη στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στην Αθήνα, το διήμερο 17-18 Απριλίου.

To χρυσό μετάλλιο στην Τασκένδη κατέκτησε η Ρωσίδα, Αλίνα Μιχαϊλόβα, το ασημένιο η Βουλγάρα, Ιοάνα Ιλίεβα και το χάλκινο η Αζέρα Παλίνα Κασπιάροβιτς και η Κινέζα, Ξουέι Ράο.

