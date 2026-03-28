Η Γεωργιάδου στη 12η θέση στην Τασκένδη και τώρα Αθήνα

Δέσποινα Γεωργιάδου: Στη 12η θέση στην Τασκένδη και τώρα Αθήνα
Η Δέσποινα Γεωργιάδου δεν κατάφερε να φθάσει στο αποτέλεσμα που θα επιθυμούσε στη σπάθη γυναικών στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου της Τασκένδης, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στην κατάταξη.
Η 33χρονη ξιφομάχος στον 1ο γύρο νίκησε την Άννα Μπαστά από το Αζερμπαϊτζάν με 15-12, για την πρόκριση στα φάση των «32», όπου ξεπέρασε το εμπόδιο και της Αντζέλικα Βατόρ από την Πολωνία με 15-10.
Όμως η Γεωργιάδου δεν τα κατάφερε στη φάση των «16», γνωρίζοντας την ήττα από την Πορτογαλίδα, Λουσία Μαρτίν-Πορτουγκούες με 15-8 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια.
«Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να επαναφορτίσω, να αξιολογήσω και να προετοιμάσω το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο σπίτι» σχολίασε η Δέσποινα Γεωργιάδου, αναφερόμενη στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στην Αθήνα, το διήμερο 17-18 Απριλίου.
To χρυσό μετάλλιο στην Τασκένδη κατέκτησε η Ρωσίδα, Αλίνα Μιχαϊλόβα, το ασημένιο η Βουλγάρα, Ιοάνα Ιλίεβα και το χάλκινο η Αζέρα Παλίνα Κασπιάροβιτς και η Κινέζα, Ξουέι Ράο.
