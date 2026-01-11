Γεωργιάδου: Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία της στην Τύνιδα
Η Δέσποινα Γεωργιάδου άρχισε τους αγώνες της για το 2026 από το γκραν πρι σπάθης γυναικών στην Τύνιδα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να φθάνει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η 34χρονη ξιφομάχος του Παναθηναϊκού, Νο.8 στο ταμπλό, δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γιαπωνέζα, Μισάκι Εμούρα (Νο.1) γνωρίζοντας την ήττα με 15-12 και μαζί την ευκαιρία να βρεθεί στην ημιτελική φάση.
Η Γεωργιάδου μπήκε απευθείας στο κυρίως ταμπλό, στη φάση των «64» νίκησε τη Μαρτίνα Κρίστσιο από την Ιταλία με 15-12, στη φάση των «32» επιβλήθηκε επί της Γερμανίδας, Φελίς Ερμπόν (Νο.25) με 15-14, ενώ με το ίδιο σκορ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Γαλλίδας, Φαουστίν Κλαπιέ (Νο.9) για να βρεθεί στα προημιτελικά.
Στα προκριματικά στη σπάθη γυναικών πήρε μέρος και η Αλίνα Κουρούση (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων), 17χρονη αθλήτρια σημείωσε μία νίκη και πέντε ήττες στην πουλ και αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια, πρόσθεσε όμως την εμπειρία άλλης μία μεγάλης διοργάνωσης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.