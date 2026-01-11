Η Δέσποινα Γεωργιάδου σημείωσε τρεις νίκες, φθάνοντας μέχρι τα προημιτελικά στο γκραν πρι σπάθης γυναικών στην Τύνιδα.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου άρχισε τους αγώνες της για το 2026 από το γκραν πρι σπάθης γυναικών στην Τύνιδα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να φθάνει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η 34χρονη ξιφομάχος του Παναθηναϊκού, Νο.8 στο ταμπλό, δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γιαπωνέζα, Μισάκι Εμούρα (Νο.1) γνωρίζοντας την ήττα με 15-12 και μαζί την ευκαιρία να βρεθεί στην ημιτελική φάση.

Η Γεωργιάδου μπήκε απευθείας στο κυρίως ταμπλό, στη φάση των «64» νίκησε τη Μαρτίνα Κρίστσιο από την Ιταλία με 15-12, στη φάση των «32» επιβλήθηκε επί της Γερμανίδας, Φελίς Ερμπόν (Νο.25) με 15-14, ενώ με το ίδιο σκορ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Γαλλίδας, Φαουστίν Κλαπιέ (Νο.9) για να βρεθεί στα προημιτελικά.

Στα προκριματικά στη σπάθη γυναικών πήρε μέρος και η Αλίνα Κουρούση (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων), 17χρονη αθλήτρια σημείωσε μία νίκη και πέντε ήττες στην πουλ και αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια, πρόσθεσε όμως την εμπειρία άλλης μία μεγάλης διοργάνωσης

