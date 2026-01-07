Οι Γεωργιάδου και Κουρούση στο γκραν πρι σπάθης στην Τύνιδα

Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η 17χρονη Αλίνα Κουρούση θα πάρουν μέρος στο γκραν πρι σπάθης γυναικών στην Τύνιδα, για τον πρώτο τους αγώνα μέσα στο 2026.

Με δύο αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο δεύτερο Γκραν Πρι σπάθης γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στην πρωτεύουσα της Τυνησίας.

Η Τύνιδα θα φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά την μεγάλη διεθνή διοργάνωση του όπλου και το «παρών» θα δώσουν η Δέσποινα Γεωργιάδου (ΠΑΟ) και η Αλίνα Κουρούση (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων), οι οποίες θα δώσουν μάχη για τη διάκριση ανάμεσα σε άλλες 153 αθλήτριες.

Η 17χρονη Κουρούση ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος θα κάνει την αρχή την Παρασκευή (9/1) στον προκριματικό γύρο και στόχος της είναι να εξασφαλίσει ένα από τα 48 εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό των «64», είτε απευθείας από τη φάση των πουλ, είτε από τα νοκ-άουτ.

Η Γεωργιάδου, ως Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης της FIE, έχει εξασφαλισμένη πρόκριση στο κυρίως ταμπλό των «64» που θα διεξαχθεί την Κυριακή (11/1) και περιμένει να μάθει ποια θα είναι η πρώτη της αντίπαλος, η οποία θα προκύψει από τον προκριματικό γύρο.

Η αθλήτρια του Χρήστου Σαΐνη έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στο παρελθόν στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είχε θριαμβεύσει το 2023 στην Τύνιδα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ενώ ακολούθησαν η 6η θέση το 2024 και η 5η το 2025. Το 2022 είχε κατακτήσει και ένα ακόμα μετάλλιο, αργυρού χρώματος, αλλά τότε η διοργάνωση είχε διεξαχθεί στην κοντινή πόλη Χαμαμέτ και όχι στην πρωτεύουσα της Τυνησίας.

Στα πρώτα μεγάλα ραντεβού της τρέχουσας σεζόν, το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αλγερίας τον Νοέμβριο και το Γκραν Πρι της Ορλεάνης τον Δεκέμβριο, η Γεωργιάδου είχε αξιόλογα αποτελέσματα με την 5η και την 10η θέση αντίστοιχα, ο στόχος της όμως δεν είναι άλλος από το παγκόσμιο βάθρο και αυτό ακριβώς θα διεκδικήσει στην Τύνιδα.

