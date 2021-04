Από το εργοστάσιο... πρωταθλητής, Μουντιαλικός και Premier! (vids)

From zero to hero! Από το άγνωστο και άσημο Ασάφενμπουργκ στα... σαλόνια της Ευρώπης. Ένα υπέροχο ταξίδι για τον 37χρονο Χοσέ Χολέμπας που είχε κόψει τη μπάλα, όμως η ζωή τον έφερε στην ποδοσφαιρική κορυφή!