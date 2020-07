Γκάρεθ Μπέιλ: Από τον παγκόσμιο θαυμασμό στον... αδιάφορο γελωτοποιό (pics & vids)

Πήρε πρωτάθλημα και δεν το πανηγύρισε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντιλαμβάνεται πως όταν δεν παίζεις το ρόλο που θέλεις, δεν σου βγαίνει να χαρείς τόσο πολύ και κρατάς χαμηλούς τόνους. Σύμφωνοι. Στην περίπτωση του Γκάρεθ Μπέιλ, όμως, το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό...

Ο 31χρονος σούπερ σταρ, γιατί τέτοιος λογίζεται ακόμα καλώς ή κακώς, δείχνει κουρασμένος από το ποδόσφαιρο. Μπουχτισμένος. Αδιάφορος για ό,τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αδιάφορος για τη δική του παρουσία και την βελτίωσή του. Αδιάφορος για την επόμενη μέρα και το επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται. Προσπάθησε επανειλημμένα και στην Άπω Ανατολή για να εξασφαλίζει ηγεμονικό συμβόλαιο, πετώντας από πολύ νωρίς – ηλικιακά μιλώντας – ό,τι είχε φτιάξει στη σπουδαία καριέρα του.

Κάποτε σε έκανε να σηκώνεσαι από την καρέκλα σου...

Κάποτε δούλευε. Γυμναζόταν. «Φούσκωνε». Το ήθελε. Είχε ταλέντο στο οποίο επένδυσε. Δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει παίκτης ράγκμπι, αφού πέρα από ταχύτητα δεν είχε τη σωματοδομή και τη δύναμη που απαιτεί το άθλημα κι έτσι το... γύρισε στο κανονικό ποδόσφαιρο. Κι εκεί, φρόντισε να μη σταθεί απλά στη σβελτάδα των ποδιών του, αλλά να φροντίσει και την τεχνική του. Τη ντρίμπλα, την γρήγορη σκέψη που μαζί με την εντολή που θα έδινε στα πόδια του, θα έκανε τους αντιπάλους να μην προλαβαίνουν ούτε να διανοηθούν αυτά που επρόκειτο να τους κάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα τους εξέθετε ανεπανόρθωτα.

Bale on for @SpursOfficial in the White Hart Lane rematch! pic.twitter.com/jV90E75pjZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 16, 2020

Θέλετε με τις ατελείωτες κούρσες από αριστερά; Θέλετε με τη δουλειά που είχε κάνει στα στημένα και τις εκπληκτικές εκτελέσεις φάουλ που είχε; Θέλετε με τα τρομερά γκολ και τις προσπάθειες γεμάτες πείσμα με τη φανέλα της Τότεναμ; Θέλετε με την ηγετική προσωπικότητα που έβγαζε στα «σπιρούνια» για να φτάσει ν' αποτελεί κόσμημα για την Premier League;

Ο Γκάρεθ Μπέιλ είχε τα πάντα στα πόδια του. Και όλα αυτά, τον έκαναν να πάρει τη μεταγραφή που για πολλούς είναι όνειρο...

Εκείνος που... ξεθέωσε τον Μπάρτρα, που κοντραρίστηκε με τον Κριστιάνο και «σκότωσε» τον Κάριους

Μεταγραφή 100 εκατομμυρίων. Πλέον μπορεί κάποιος να την κάνει πολύ εύκολα, όχι όμως τότε, το 2013, όταν το κατάφερε ο Γκάρεθ Μπέιλ. Και πραγματικά τα άξιζε τα χρήματά του. Γιατί η Τότεναμ είχε ένα πραγματικό διαμάντι στο ρόστερ της, το είχε πάρει αρκετά ακατέργαστο από τη Σαουθάμπτον. Tο δούλεψε, το έκανε να βρει κίνητρο για να φτάσει να θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων με όσα παρουσίαζε στο γήπεδο, να βάζει τ' όνομά του σε δύσκολες συγκρίσεις με άλλους τεράστιους συναδέλφους του και να κάνει τρομερά πράγματα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ούτε ο Μπάρτρα δεν έχει ξεχάσει εκείνο το φοβερό σπριντ που χρειάστηκε μέτρα εκτός των ορίων του αγωνιστικού χώρου για να τον προσπεράσει και να σκοράρει εις βάρος της Μπαρτσελόνα. Ναι μεν είχε τις κόντρες του με τον Κριστιάνο και τις γκρίνιες του Πορτογάλου στις κακές προσπάθειές του, όμως, ο Μπέιλ, όσο δεν παρατούσε το ποδόσφαιρο, εκείνο του έδινε τις ευκαιρίες να ξεχωρίσει. Και η τελευταία από αυτές, ήταν το μαγικό ψαλίδι του τελικού του 2018 στο Κίεβο...

Ξαφνικά το γκολφ πάνω απ' τη μπάλα...

Εκείνος ισχυρίζεται ότι τον βοηθάει να καθαρίσει το μυαλό του. Ότι είναι κάτι που τον βοηθάει ν' αποφορτίζεται και να συγκεντρώνεται ακόμα καλύτερα στο κάθε επόμενο παιχνίδι, όταν καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του. «Ο κόσμος έχει πρόβλημα που εγώ παίζω γκολφ. Δεν ξέρω γιατί. Και ο Στεφ Κάρι σηκώνεται το πρωί και παίζει γκολφ πριν τους αγώνες. Εγώ το κάνω δυο μέρες πριν τα ματς και όλοι ασχολούνται μαζί μου και σχολιάζουν» έχει δηλώσει και εν μέρει έχει δίκιο.

Με τον Κάρι δεν ασχολείται κανείς για το γκολφ, όμως, ο Μπέιλ έχει δώσει αφορμές και ... ξέρει πως να προκαλέσει και μεγαλύτερο ντόρο. Δεν άφησε ποτέ τίποτα αναπάντητο και πάντοτε έβαζε το χεράκι του για τη συνέχιση της κριτικής, με κινήσεις του στις προπονήσεις ή τη στάση του σε φωτογραφίες. Και κάπου, έχασε το μέτρο...

¡IMAGEN #JUGONES! ¡Bale, PENDIENTE del MUNDIAL de GOLF en el MÓVIL antes del PARTIDO contra el Levante! pic.twitter.com/xGnJfn2Gpm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2019

Si es que hay que querer a @GarethBale11 Golf como forma de vida #Golazo pic.twitter.com/gwUrCGj42c — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 6, 2019

Gareth Bale plays golf whilst Madrid lose. Spanish tabloid @elconfidencial snapped this image of of the Welsh attacker who was reportedly "unwell" whilst his Real Madrid side lost to Tottenham in the AUDI Cup.#Bale #RealMadrid #OptusSport pic.twitter.com/JhVCyA90UG — Optus Sport (@OptusSport) July 31, 2019

Αφήνει το ποδόσφαιρο να τον αφήσει...

Δεν είναι μονάχα η γενικότερη νοοτροπία που απέκτησε και που τον έκανε να μην προσπαθεί πλέον. Ούτε το γεγονός πως άργησε πάρα πολύ να μάθει οτιδήποτε ισπανικό για να μπορεί να συνεννοηθεί με τους συμπαίκτες του στ' αποδυτήρια και το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό είναι το λιγότερο...

bale is me during spanish class pic.twitter.com/nfEfeoLO9p — ‎‎vivian (@avensio) March 21, 2019

Ο Γκάρεθ Μπέιλ δείχνει να έχει... παραιτηθεί. Κι αυτό συμβαίνει έπειτα από 582 παιχνίδια καριέρας, 199 γκολ, 152 ασίστ, 4 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Super Cup, 2 πρωταθλήματα La Liga, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 1 Super Cup της χώρας.

Άρχισε να μη σέβεται την ιστορία της Ρεάλ, να την περιγελά με το θέμα της προτίμησής του στην εθνική ομάδα της Ουαλίας, βάζοντας και το γκολφ πιο ψηλά στις προτεραιότητές του από την προσφορά με τη φανέλα της «βασίλισσας». Άρχισε να... τρολάρει με τη συμπεριφορά του στις προπονήσεις και τις φωτογραφίες όπου μιμείται τις κινήσεις με το μπαστούνι του γκολφ.

Gareth Bale is the biggest shithousery in world football He is doing a golf pose during a Real Madrid training session pic.twitter.com/EwP4UEPAUk — 8 Troll Football (@8TrollFootball) May 30, 2020

Gareth Bale continues his dedication to shithousery with another golf pose during a Real Madrid training session pic.twitter.com/McMJmj0lSi — ODDSbible (@ODDSbible) June 21, 2020

Έμεινε εκτός πλάνων στα τελευταία εφτά παιχνίδια της φετινής σεζόν, η Ρεάλ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, εκείνος έμεινε να... κοιμάται στην εξέδρα με τη μάσκα, να κοιτάζει με «κυάλια» σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εξελισσόταν το παιχνίδι και δεν του κάηκε καρφάκι να πανηγυρίσει για το πρωτάθλημα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Η Ρεάλ προτίθεται μέχρι και να τον πληρώσει για να σπάσει το συμβόλαιό του, εκείνος ίσως ψάξει ξανά μια δίοδο για την Άπω Ανατολή ώστε να παίξει εκεί και να γεμίσει με εκατομμύρια τον λογαριασμό του, αλλά το πιο σημαντικό που έχει να σκεφτεί είναι η εξής ερώτηση:

Γκάρεθ, τη θέλεις ακόμα τη μπαλίτσα;

​Congrats to Gareth Bale on winning La Liga. pic.twitter.com/JGWtFtE2ip