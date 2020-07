Νέο σόου από τον Μπέιλ: Ψάχνει... νέα ομάδα με το κιάλι (pic)

Η Ρεάλ πήρε το πολυπόθητο τρίποντο κόντρα στη Γρανάδα και πλησίασε ολοένα και περισσότερα στην φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, δεν φαίνεται πως συγκινείται ιδιαίτερα ο Γκάρεθ Μπειλ, για το γεγονός ότι η ομάδα του βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του 34ου τίτλου της La Liga.

Ο Ουαλός άσος, αφού στο προηγούμενο παιχνίδι των Μαδριλένων, είπε να πάρει έναν υπνάκο στις εξέδρες αυτή τη φορά βρήκε ένα ρολό χαρτί υγείας και... προσποιήθηκε ότι παρακολουθούσε τον αγώνα με... κιάλια. Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, έδειξε την αδιαφορία του για το ματς αλλά και την επιθυμία του, να αποχωρήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα από τους «μερένχες».

Μάλιστα, ενώ το ματς παίζεται στην απέναντι πλευρά και όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, παρακολουθούν την εξέλιξη του, ο Μπέιλ είδε κάτι πιο ενδιαφέρον και προτίμησε να γυρίσει από την άλλη...

Gareth Bale searching for a new club like... pic.twitter.com/zkmvnpxkeQ

— Goal (@goal) July 13, 2020