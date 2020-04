«Overlap» στην πτέρυγα του νοσοκομείου

Εκ πρώτης όψεως, ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν μηχανισμό με τον αντίστοιχο της υγείας. Ελάχιστα πράγματα μένουν να συνδέουν τις δύο αυτές έννοιες, πέρα από τον φυσικό εγκιβωτισμό της δεύτερης μέσα σε ένα αθλητικό σωματείο. Πώς όμως το κορυφαίο σπορ βρίσκει τρόπο να εφάπτεται με τις υγειονομικές υπηρεσίες, στην πιο απαιτητική περίοδο που διανύουν εδώ και πολλές δεκαετίες;

Δύο Αγγλίδες παίκτριες προσωποποίησαν την απάντηση. Η Ρόζι ΜακΝτόνελ και η Χέιλι Γουέστ εγκατέλειψαν το χορτάρι, αφού πρώτα αντίκρισαν το πλήρωμα του κορονοϊού να παίρνει μακριά τους το αγαπημένο παιχνίδι. Αντ’ αυτού, πήραν σπουδαία «μεταγραφή» στα νοσοκομεία της χώρας, καθεμιά από το δικό της πόστο, εκεί όπου παρέχουν την ελάχιστη συνδρομή τους σε μία πρωτόγνωρη συνθήκη που δεν αναγνωρίζει μεγέθη, παρά μόνο προθέσεις.

Η 23χρονη ΜακΝτόνελ αγωνίζεται ως αριστερό μπακ στη γυναικεία ομάδα της Πόρτσμουθ, έχοντας πάρει μεταγραφή μόλις τον περασμένο Οκτώβριο από την Κόβεντρι. Παράλληλα, εργάζεται στο νοσοκομείο «Queen Alexandra», εκεί όπου έγινε δεκτή μόλις τον Σεπτέμβριο μετά τις σπουδές της, συνδυάζοντας έτσι τους δύο ρόλους καθώς το ποδόσφαιρο γυναικών, ειδικά στην 3η κατηγορία που βρίσκεται η «Pompey», παίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Μέσα σε λίγους μήνες, η νεαρή οπισθοφύλακας είδε την πρώτη της σεζόν στη νέα της ομάδα, ποδοσφαιρική και νοσηλευτική, να αλλάζει ραγδαία. Γήπεδο και προπονητικό κέντρο έκλεισαν τις πόρτες τους, το πρωτάθλημα ακυρώθηκε και το έργο έγινε πιο σημαντικό από ποτέ στο νοσοκομείο, εκεί όπου έλαβε το βάπτισμα του πυρός εν μέσω πανδημίας.

«Μου είχαν πει ότι θα είναι δύσκολα τους πρώτους μήνες, αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση πως θα ξεσπάσει πανδημία» αναπολεί με δόση χιούμορ η ΜακΝτόνελ, συμπληρώνοντας για την κατάσταση που επικρατεί στο δικό της χώρο εργασίας αυτό το διάστημα, μακριά από τις «φλεγόμενες» μονάδες εντατικής θεραπείας:

«Υπάρχει παράξενη ατμόσφαιρα στο νοσοκομείο, ο κόσμος το επισκέπτεται λιγότερο και τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικός εξοπλισμός για να προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε τον φόρτο εργασίας. Δεν είναι τόσο φρικιαστική η κατάσταση εδώ που δουλεύω εγώ. Φυσικά οι ΜΕΘ και οι περιοχές υψηλής φροντίδας περνούν πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχει, όμως, γενικά η αίσθηση ότι προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη εισροή ασθενών το προσεχές διάστημα, που είναι αρκετά τρομακτικό».

Την ίδια στιγμή, η διπλή μεταβολή στην καθημερινότητα, μπαίνοντας στα «βαθιά» ως νοσηλεύτρια και παραμερίζοντας υποχρεωτικά την ποδοσφαιρική της ιδιότητα, της έχει ανακόψει μια σημαντική δίοδο «διαφυγής». Το ποδόσφαιρο με το συμπληρωματικό χαρακτήρα που είχε στη ζωή της, ήταν το ιδανικό μέσο αποφόρτισης μετά από μια επιβαρυμένη ημέρα ή εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον τώρα δεν χρειάζεται να διαλέγει ανάμεσα στα πάθη της.

«Κατ’ αυτόν τον τρόπο με βοήθησε. Λατρεύω να παίζω ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Ανυπομονώ να επιστρέψω, όμως, προς το παρόν αυτό έρχεται δεύτερο».

