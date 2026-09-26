Ο Γιώργος Παπαλεξίου τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό με τον Φοίνικα καθώς υπέστη ρήξη χιαστού με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει μια μέρα πιο μετά την παραμονή του για ακόμα έναν χρόνο.

Σε μία κίνηση που σίγουρα αξίζει να επαινεθεί προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μια μέρα αφότου ο Γιώργος Παπαλεξίου υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τον Φοίνικα Σύρου, ανακοίνωσαν την παραμονή του έμπειρου κεντρικού για ακόμα έναν χρόνο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού» έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Παπαλεξίου και σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και του ήθους του, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας μαζί του για τη σεζόν 2027-2028.

Ο Έλληνας κεντρικός υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τον Φοίνικα Σύρου και θα χάσει όλη τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός πιστός στις αρχές και τις αξίες του, βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους αθλητές που δίνουν την ψυχή τους αγωνιζόμενοι με το τριφύλλι στο στήθος, όπως είχε συμβεί κατά το πρόσφατο παρελθόν με τη Φαίη Κωτούλα και την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου.

Ο Παπαλεξίου, σημαντικός παίκτης στο νταμπλ της περασμένης σεζόν, θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα. Ο τραυματισμός του παίκτη δεν ήταν εμπόδιο στην επιθυμία της ομάδας και ο Έλληνας κεντρικός θα παραμείνει στο τριφύλλι».

Σε αναζήτηση κεντρικού για τη φετινή χρονιά

Ο σοβαρός τραυματισμός του Παπαλεξίου αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» είχαν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους, αλλά μετά την ατυχία με τον Έλληνα κεντρικό θα αναζητήσουν έναν επίσης Έλληνα για την θέση αυτή που μαζί με τους Γκάσμαν, Βουλκίδη και Κόλεφ θα αποτελέσει την τετράδα της ομάδας στο κέντρο.